«Урал» — «Зенит». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч РПЛ 19 сентября 2020 года

В 8 туре российской Премьер-лиги состоится матч между «Уралом» и «Зенитом». Команды встретятся 19 сентября на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Начало в 16:30 по мск. Прогноз на «Урал» — «Зенит».

«Урал»

Восемь матчей провела команда в новом сезоне и проиграла только в двух из них. Сейчас «Урал» имеет 3-матчевую беспроигрышную серию.

«Шмели» выиграли две прошлых встречи. Они одолели «Волгу» в Кубке России со счетом 3:0 и разбили «Химки» в РПЛ со счетом 3:1. Также была нулевая ничья с «Сочи» на выезде. А перед этой серией «Урал» проиграл «Ростову» с минимальным результатом.

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Дома команда проиграла только одну из четырех встреч. Речь идет о матче с «Динамо» (0:2). Тем не менее кроме этого хозяева выдали ничью с «Локомотивом» (0:0), они победили «Краснодар» (1:0). Так что в принципе довольно неплохие результаты.

«Зенит»

За исключением неудачи в Москве, где подопечные Семака проиграли «Динамо» 0:1, питерский коллектив больше не оступался. Нулевую ничью с «Локомотивом» называть неудачей нельзя. В остальных же сыгранных поединках нового сезона гости побеждали.

Как раз после этих двух результатов «сине-бело-голубые» одержали очередную победу, обыграв «Арсенал» со счетом 3:1. Кроме того, «Зенит» побеждал и ЦСКА (2:0), и «Ростов» (2:0) и «Локомотив» в Суперкубке России (2:1).

Выступая в гостях, команда Семака пропустила только один мяч в пяти играх. Сейчас они идут на 2-матчевой серии без побед.

Прогноз и ставка

Для питерского коллектива «Урал» является удачным соперником, поскольку «шмелей» «зенитчики» обыгрывали в пяти прошлых встречах. В последний раз они даже разгромили соперника со счетом 7:1.

6.90 и 1.45 — так оценивают букмекеры шансы команд на победу в этом матче. Ничья предлагается с коэффициентом 5.00.

«Зенит» явно не собирается проигрывать. У команды есть все шансы победить в этом матче даже не смотря на травму Себастьяна Дриусси. Поэтому мы ставим на то, что гости не уступят и тотал матча будет больше 2.5. 0