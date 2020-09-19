«Штутгарт» — «Фрайбург». Прогнозы (к. 2.43) и ставки на Бундеслигу 19 сентября 2020 года

«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках первого тура чемпионата Германии. Матч состоится 19 сентября, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Фрайбург».

«Штутгарт»

«Штутгарт» вернулся в первую Бундеслигу после годичного отсутствия. Серьезное достижение, не каждому в Германии хватает одного сезона, чтобы вернуться обратно в элитный дивизион.

Летние трансферы «Штутгарта» вряд ли о чем-то скажут, громких приобретений у клуба не было.

«Штутгарт», как и большинство немецких клубов, довольно давно начал подготовку к сезону. Первый товарищеский матч команда Пеллегрино Матараццо провела еще в начале августа. Единственное поражение «Штутгарт» потерпел в матче против «Ливерпуля», пропустив от команды Юргена Клоппа три безответных мяча.

На этой неделе «Штутгарт» успешно стартовал в Кубке Германии. «Швабы» выиграли на выезде у «Ганзы» со счетом 1:0.

«Фрайбург»

Тем временем «Фрайбургу» в прошлом сезоне не хватило всего лишь одного очка для попадания в еврокубки. У Кристиана Штрайха далеко не самый сильный состав в лиге, но команда стабильно приносит результат.

При этом периодически «Фрайбургу» удается отбирать очки даже у местных грандов. В прошлом чемпионате с командой Штрайха настрадались и «Лейпциг», и дортмундская «Боруссия», и «Шальке».

Как и «Штутгарт», «Фрайбург» тоже вышел в следующий раунд Кубка Германии, выиграв в гостях у «Вальдхофа» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Штутгарта» за 2.31, на ничью за 3.70, а на «Фрайбург» — за 3.35.

«Штутгарту» будет сложно в предстоящем матче, у «Фрайбурга» довольно примитивная, но очень надежная тактика — минимум риска, максимальная надежность в обороне. Вполне возможно, что решающими станут контратаки гостей, которые спокойно могут большую часть матча играть без мяча.

Так что вполне вероятно, что хозяев начнет сезон в Бундеслиге с поражения.

Наша ставка — победа «Фрайбурга» с форой (0) за 2.43. А также тотал забитых мячей «Фрайбурга» больше 1,0 за 1.69. 0