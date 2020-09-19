«Нефтехимик» — «Алания». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч ФНЛ 19 сентября 2020 года

В субботу, 19 сентября, «Нефтехимик» в Нижнекамске в рамках 10-го тура розыгрыша ФНЛ сразится с владикавказской «Аланией». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Алания».

«Нефтехимик»

Перед стартом десятого тура «Нефтехимик» находится на четвертой позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 17 очков, уступая два балла второй строке.

Отметим, что клуб из Нижнекамска в текущем первенстве демонстрирует надежную игру в обороне, пропустив за всю турнирную дистанцию всего три гола.

В минувшем игровом дне коллектив на своей арене уступил дублю «Спартака» со счетом 0:1, а перед этим он выиграл пять встреч при одной мировой, не пропустив ни одного гола в этих играх.

В пяти домашних встречах текущего первенства «Нефтехимик» добыл три виктории при одной ничьей и одном поражении, разница мячей — 7:2.

«Алания»

«Алания» по итогам прошедшего сезона повысилась в классе, и на данный момент находится на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 16 баллов.

Клуб из Владикавказа вышел победителем из последних четырех встреч первенства, сохранив во всех этих играх свои ворота на замке.

В минувшем туре «желто-красные» получили техническую победу над брянским «Динамо», а ранее обыграли на выезде «Чертаново» (3:0), «Томь» (1:0) и «Иртыш» (2:0).

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Вне родных стен «Алания» в этом сезоне играет лучше, чем дома. В семи матчах было добыто четыре победы при одной ничьей и двух поражениях, разница мячей — 12:6.

Между собой команды играли лишь раз. В сезоне 2013 в рамках ФНЛ дважды выиграла «Алания» по 2:1.

Прогноз на «Нефтехимик» — «Алания»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нефтехимика» — 2.05, победа «Алании» — 3.55, ничья — 3.44.

«Алания» неплохо проводит гостевые поединки, поэтому рискнем поставить на непроигрыш владикавказцев. А так как результативностью оба клуба не блещут, рискнем сделать комбинированную ставку — Х2 + ТМ 2,5. 0