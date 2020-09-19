«Сельта» — «Валенсия». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Примеры 19 сентября 2020 года

Во втором туре испанской Примеры «Сельта» примет «Валенсию» на стадионе «Балаидос». Игра состоится 19 сентября в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Валенсия».

«Сельта»

Команда из Виго в прошлом сезоне едва не вылетела из Ла Лиги. Имея далеко не самый посредственный состав в чемпионате, «Сельта» заняла всего лишь 17-е место, опередив 18-ю команду только на одно очко.

Летом галисийцы одержали две победы, а еще в одном матче сыграла вничью с «Барселоной», в том числе благодаря голу Федора Смолова, который в итоге решил вернуться в Россию.

В первом туре «Кельты» не смогли выиграть. На своем поле они разошлись миром с «Эйбаром» (0:0).

Всего команда не знает поражений пять официальных и товарищеских матчей кряду.

«Валенсия»

«Валенсия» стала одним из главных разочарований минувшего чемпионата Испании. Имея абсолютно все для попадания в топ-4, «Летучие мыши» в итоге заняли всего лишь девятое место.

В последних матчах сезона команду даже пришлось доверить наставнику «молодежки» после отставки Альберта Селадеса. Результаты левантийцев в летних матчах Ла Лиги — три победы и шесть поражений в 11-ти матчах.

После таких «достижений» руководство «Валенсии» пригласило в команду Хави Грасию, под руководством которого она победила дома «Леванте» (4:2) в рамках дерби.

Всего коллектив не знает поражений пять официальных и товарищеских матчей кряду при четырех победах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0