ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола Джейдон СанчоТоп-10 футбольных вундеркиндов. Главные претенденты на награду Golden Boy «Тампа-Бэй»НХЛ. «Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
  • 16:05
    • Жеребьевка Лиги Европы: все пары раунда плей-офф квалификации
  • 15:34
    • Жеребьевка Лиги Европы: «Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в раунде плей-офф
  • 11:04
    • «Зенит» возобновил переговоры по трансферу Де Пауля
  • 10:32
    • «Томь» усилилась экс-игроком «Спартака»
  • 09:41
    • Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится из-за коронавируса в волгоградском клубе
  • 09:14
    • Депай может оказаться в «Милане»
  • 08:53
    • Сутормин и Ерохин могут быть отданы «Зенитом» в аренду
    Все новости спорта

    У кого закончится беспроигрышная серия?

    «Сельта» — «Валенсия». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Примеры 19 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Валенсия»
    «Валенсия» выиграла в 1-м туре Примеры
    Во втором туре испанской Примеры «Сельта» примет «Валенсию» на стадионе «Балаидос». Игра состоится 19 сентября в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Валенсия».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Сентября 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 22:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    Команда из Виго в прошлом сезоне едва не вылетела из Ла Лиги. Имея далеко не самый посредственный состав в чемпионате, «Сельта» заняла всего лишь 17-е место, опередив 18-ю команду только на одно очко.

    Летом галисийцы одержали две победы, а еще в одном матче сыграла вничью с «Барселоной», в том числе благодаря голу Федора Смолова, который в итоге решил вернуться в Россию.

    В первом туре «Кельты» не смогли выиграть. На своем поле они разошлись миром с «Эйбаром» (0:0).

    Всего команда не знает поражений пять официальных и товарищеских матчей кряду.

    «Валенсия»

    «Валенсия» стала одним из главных разочарований минувшего чемпионата Испании. Имея абсолютно все для попадания в топ-4, «Летучие мыши» в итоге заняли всего лишь девятое место.

  • Топ-10 футбольных вундеркиндов. Главные претенденты на награду Golden Boy
  • Среди фаворитов — представители немецкой Бундеслиги
  • Вчера

    • В последних матчах сезона команду даже пришлось доверить наставнику «молодежки» после отставки Альберта Селадеса. Результаты левантийцев в летних матчах Ла Лиги — три победы и шесть поражений в 11-ти матчах.

    После таких «достижений» руководство «Валенсии» пригласило в команду Хави Грасию, под руководством которого она победила дома «Леванте» (4:2) в рамках дерби.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Всего коллектив не знает поражений пять официальных и товарищеских матчей кряду при четырех победах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лион — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.78
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • В мадридском королевстве все спокойно. Месси отвлек все внимание от «Реала»
    • 14:10 12/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сельта» — «Валенсия». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Примеры 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры