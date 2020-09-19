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    Способен ли «Арсенал» крупно обыграть «Вест Хэм»?

    «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч АПЛ 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Вест Хэм»
    Александр Ляказетт
    Во втором туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 19 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    Прошлый сезон лондонская команда закончила на 8 месте в таблице с 56 очками. В последней игре АПЛ сезона 2019/2020 «канониры» победили «Уотфорд» (3:2).

    Затем «Арсенал» обыграл «Челси» в Кубке ФА (2:1), завоевав не только трофей, а и путевку в групповой раунд Лиги Европы.

    Далее в Суперкубке Англии подопечные Микеля Артеты в серии пенальти одолели «Ливерпуль» (1:1, 5:4), после чего они взяли верх над КПР в контрольной встрече (4:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    12 сентября «Арсенал» провел первый матч в АПЛ. На чужом поле «пушкари» без особых проблем разобрались с «Фулхэмом» (3:0).

    «Вест Хэм»

    Команда из Восточного Лондона закончила прошлый сезон на 16 позиции. Набрав 39 очков, она оторвалась от зоны вылета на 6 пунктов.

    В контрольных матчах перед началом нового сезона «Вест Хэм» разгромил «Ипсвич Таун» (4:1) и «Уикомб Уондерерз» (5:1).

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    • Затем была скромная победа над «Брентфордом» (2:1) и поражение от «Борнмута» (3:5). А в первом туре АПЛ «молотобойцы» уступили «Ньюкаслу» (2:0).

    15 сентября подопечные Дэвида Мойеса сразились с «Чарльтоном» в 1/32 финала Кубка лиги. На «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» легко переиграл соперников (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.58, а на победу «Вест Хэма» — 6.35.

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    Сейчас команда Артеты находится в хорошей форме. В поединке против «молотобойцев» форварды «пушкарей» проявят себя с лучшей стороны.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 с коэффициентом 2.01. 0

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    «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч АПЛ 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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