«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч АПЛ 19 сентября 2020 года

Во втором туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 19 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Вест Хэм».

«Арсенал»

Прошлый сезон лондонская команда закончила на 8 месте в таблице с 56 очками. В последней игре АПЛ сезона 2019/2020 «канониры» победили «Уотфорд» (3:2).

Затем «Арсенал» обыграл «Челси» в Кубке ФА (2:1), завоевав не только трофей, а и путевку в групповой раунд Лиги Европы.

Далее в Суперкубке Англии подопечные Микеля Артеты в серии пенальти одолели «Ливерпуль» (1:1, 5:4), после чего они взяли верх над КПР в контрольной встрече (4:3).

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12 сентября «Арсенал» провел первый матч в АПЛ. На чужом поле «пушкари» без особых проблем разобрались с «Фулхэмом» (3:0).

«Вест Хэм»

Команда из Восточного Лондона закончила прошлый сезон на 16 позиции. Набрав 39 очков, она оторвалась от зоны вылета на 6 пунктов.

В контрольных матчах перед началом нового сезона «Вест Хэм» разгромил «Ипсвич Таун» (4:1) и «Уикомб Уондерерз» (5:1).

Затем была скромная победа над «Брентфордом» (2:1) и поражение от «Борнмута» (3:5). А в первом туре АПЛ «молотобойцы» уступили «Ньюкаслу» (2:0).

15 сентября подопечные Дэвида Мойеса сразились с «Чарльтоном» в 1/32 финала Кубка лиги. На «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» легко переиграл соперников (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.58, а на победу «Вест Хэма» — 6.35.

Сейчас команда Артеты находится в хорошей форме. В поединке против «молотобойцев» форварды «пушкарей» проявят себя с лучшей стороны.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 с коэффициентом 2.01. 0