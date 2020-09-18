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    «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Чемпионшипа 18 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»
    Том Кэрролл
    Во втором туре английского Чемпионшипа «Ковентри Сити» будет принимать «Куинз Парк Рейнджерс». Игра пройдет на стадионе «Сент-Эндрюс» 18 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    «Ковентри Сити»

    В минувшем сезоне команда из одноименного города выиграла Первую Лигу, набрав 67 очков, благодаря чему она и завоевала путевку в Чемпионшип.

    А новый сезон начался для «Ковентри Сити» с 1/64 финала Кубка лиги. В нем подопечные Марка Робинса обыграли «Милтон Кинс» (1:0).

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    Затем была встреча с «Бристоль Сити» в первом туре Чемпионшипа. Поединок на «Эштон Гейт» завершился для небесно-голубых поражением (1:2).

    В следующем раунде Кубка лиги «Ковентри Сити» на выезде сразился с «Гиллингемом». Исход матча был решен в серии пенальти в пользу хозяев (1:1, 5:4).

    КПР

    Команда из Лондона в минувшем розыгрыше Чемпионшипа заняла 13 место. В 46 играх она набрала 58 очков.

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    • В трех последних матчах прошлого сезона «Куинз Парк Рейнджерс» никому не проигрывал. В этих встречах КПР расписали мировую с «Лутон Таун» (1:1) и «Вест Бромвичем» (2:2), а также победили «Миллуол» (4:3).

    Новый сезон начался для подопечных Марка Уорбертона с игры против «Плимута» в Кубке лиги. В выездной встрече «обручи» потерпели поражение (2:3).

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    В первой игре Чемпионшипа сезона 2020/2021 «Куинз Парк Рейнджерс» в родных стенах одолел «Ноттингем Форест» (2:0). В таблице лондонцы условно идут вторыми.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ковентри Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, ничья оценивается в 3.40, а победа КПР — в 3.03.

    В минувшем сезоне «Рейнджерс» проводил результативные поединки, в которых забитые мячи прилетали в обоих таймах. В матче против новичка Чемпионшипа зрители также увидят атакующий футбол.

    Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.89. 0

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    «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Чемпионшипа 18 сентября 2020 года. Прогноз на «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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