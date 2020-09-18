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    Как начнут новый сезон чемпионы Германии?

    «Бавария» — «Шальке». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 18 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Шальке»
    Роберт Левандовский
    В первом туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на «Альянц Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Сентября 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 21:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
  • X
  • 11.00
  • 2
  • 20.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    В минувшем сезоне Бундеслиги мюнхенская команда снова стала чемпионом страны. В 34 матчах она набрала 82 очка и уверенно заняла первое место.

    В последних четырех встречах чемпионата «Бавария» переиграла «Боруссию» М (2:1), «Вердер» (1:0), «Фрайбург» (3:1) и «Вольфсбург» (4:0).

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    4 июля подопечные Ханса-Дитера Флика завоевали Кубок Германии. В финальной игре красные одолели «Байер» в Берлине (4:2).

    Позже «Бавария» победила и в Лиге чемпионов. В плей-офф мюнхенцы прошли «Челси» (7:1 по сумме двух матчей), «Барселону» (8:2) «Лион» (3:0) и ПСЖ (1:0).

    «Шальке»

    Минувший сезон Бундеслиги команда из Гельзенкирхена закончила на 12 месте в таблице. За 34 тура она набрала 39 очков.

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    • Последний раз в чемпионате «Шальке» побеждал 17 января. После этого «горняки» не выигрывали в немецком первенстве в течение 16 поединков.

    Три заключительных тура Бундеслиги закончились для синих поражениями в матчах с «Айнтрахтом» (1:2), «Вольфсбургом» (1:4) и «Фрайбургом» (0:4).

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    А в контрольных встречах августа «Шальке» разгромил «Оснабрюк» (5:1), уступил «Верлю» (4:5) и «Юрдингену» (1:3), а также победил «Арис» (1:0) и «Бохум» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в первой игре сезона букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничью — 10.0, а на победу «Шальке» — 18.0.

    Безусловно, в родных стенах мюнхенцы завоюют три очка, но разгромного счета на «Альянц Арене» ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.64. 0

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    «Бавария» — «Шальке». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 18 сентября 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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