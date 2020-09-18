«Бавария» — «Шальке». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 18 сентября 2020 года

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на «Альянц Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Шальке».

«Бавария»

В минувшем сезоне Бундеслиги мюнхенская команда снова стала чемпионом страны. В 34 матчах она набрала 82 очка и уверенно заняла первое место.

В последних четырех встречах чемпионата «Бавария» переиграла «Боруссию» М (2:1), «Вердер» (1:0), «Фрайбург» (3:1) и «Вольфсбург» (4:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

4 июля подопечные Ханса-Дитера Флика завоевали Кубок Германии. В финальной игре красные одолели «Байер» в Берлине (4:2).

Позже «Бавария» победила и в Лиге чемпионов. В плей-офф мюнхенцы прошли «Челси» (7:1 по сумме двух матчей), «Барселону» (8:2) «Лион» (3:0) и ПСЖ (1:0).

«Шальке»

Минувший сезон Бундеслиги команда из Гельзенкирхена закончила на 12 месте в таблице. За 34 тура она набрала 39 очков.

Последний раз в чемпионате «Шальке» побеждал 17 января. После этого «горняки» не выигрывали в немецком первенстве в течение 16 поединков.

Три заключительных тура Бундеслиги закончились для синих поражениями в матчах с «Айнтрахтом» (1:2), «Вольфсбургом» (1:4) и «Фрайбургом» (0:4).

А в контрольных встречах августа «Шальке» разгромил «Оснабрюк» (5:1), уступил «Верлю» (4:5) и «Юрдингену» (1:3), а также победил «Арис» (1:0) и «Бохум» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в первой игре сезона букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничью — 10.0, а на победу «Шальке» — 18.0.

Безусловно, в родных стенах мюнхенцы завоюют три очка, но разгромного счета на «Альянц Арене» ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.64. 0