ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар в матче с «Марселем»С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис «Айлендерс» продлили серию с «Тампой» НХЛ. «Айлендерс» дожали «Тампу» во втором овертайме и сократили счет в серии ЖоржиньоПобеда при плохой игре. Это качество может пригодиться «Челси»
  • 23:56
    • Гол Дракслера принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Метцем»
  • 22:18
    • Надаль одержал победу в первом матче за полгода
  • 21:53
    • Брестское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
  • 21:00
    • «Омония» выбила «Црвену Звезду» из Лиги чемпионов
  • 20:54
    • Дебютный гол Урунова помог «Спартаку» разгромить «Родину» в Кубке России
  • 13:20
    • В «Хрустальном» подтвердили возвращение Медведевой к Тутберидзе
  • 16:32
    • Французский суд приговорил экс-главу ВФЛА к трем годам тюрьмы
    Все новости спорта

    Увезет ли «Партизан» победу из Кишинева?

    «Сфынтул Георге» — «Партизан». Прогнозы и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Партизан Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Сфынтул Георге» — «Партизан»
    «Партизан»
    Молдавский «Сфынтул Георге» сыграет на своем поле с сербским «Партизаном» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Кишиневе, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Сфынтул Георге» — «Партизан».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Сентября 2020 года
    Сфынтул Георге
  • Суручены
    •  Сфынтул Георге 20:00 Партизан Партизан
  • Белград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
    •

    «Сфынтул Георге»

    Подопечные Сергея Чеботари впервые в своей истории выступают в еврокубках, и уже успели пошуметь.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В прошлом раунде Лиги Европы представитель чемпионата Молдовы неожиданно выбил из турнира «Шахтер» Солигорск, который, правда, с 28-й минуты играл в меньшинстве.

    Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, и белорусы проиграли в серии пенальти.

  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
  • Переберется ли защитник «Реала» в АПЛ, удержит ли «Интер» форварда, переманит ли «Ман Сити» защитника «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 14/09/2020

    • В чемпионате Молдавии в августе «Сфынтул Георге» на выезде уступил «Петрокубу» (0:1) и дома одолел «Дачию Буюкань» (2:1), а в последнем матче справился в гостях со «Сперанцей» (2:0).

    «Сфынтул Георге» выигрывает дома в 6 из 7 последних матчей и не проигрывает в 7 из 8 последних матчей.

    «Партизан»

    «Партизан» — куда более именитый клуб, в прошлом сезоне сербы играли в групповом раунде Лиги Европы.

  • Улучшение Лиги чемпионов. Что еще можно сделать?
  • Сильнейший клубный турнир Европы привлекателен, но его можно сделать еще лучше
  • 27/08/2020

    • Август в сербском чемпионате вышел более насыщенным. «Партизан» в гостях победил «Напредак» (3:1), уступил «Нови Пазару» (2:3), после чего выдал трехматчевую победную серию.

    Обыграны всухую были «Явор» (4:0) дома, «Радник Сурдулица» (2:0) на выезде и наконец дома была разгромлен «Инджия» (5:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В предыдущем раунде «Партизан» скромно, но достаточно уверенно обыграл латвийский «РФШ» со счетом 1:0. Голом с пенальти отметился Бибрас Натхо.

    Затем «Партизан» потерпел второе поражение в сезоне, на выезде обидно уступил «Войводине» (2:3) — два мяча были пропущены на последних минутах.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После международной паузы подопечные Саво Милошевича успели провести один матч в чемпионате. На своем поле со счетом 3:0 они выиграли у «Рада».

    Прогноз и ставки

    На победу «Сфынтула» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 18.00, на ничью — 7.50, а на победу «Партизана» — 1.16.

    В успехе сербского клуба сомнений нет — разница в классе очень велика, прогнозируем уверенный успех «Партизана».

    Сербы много забивают в последних матчах, можно надеяться на результативный матч. Интересны варианты для ставок: ТМ 3,5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1.68. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Монреаль Импакт
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Знамя Ногинск — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Кайсар — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вентспилс — Русенборг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Фола Эш
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Астана — Будучность
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Теута — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Линкольн Ред Импс — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Локомотив П — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нефтчи — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • В мадридском королевстве все спокойно. Месси отвлек все внимание от «Реала»
    • 14:10 12/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сфынтул Георге» — «Партизан». Прогнозы и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Сфынтул Георге» — «Партизан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры