«Сфынтул Георге» — «Партизан». Прогнозы и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

Молдавский «Сфынтул Георге» сыграет на своем поле с сербским «Партизаном» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Кишиневе, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Сфынтул Георге» — «Партизан».

«Сфынтул Георге»

Подопечные Сергея Чеботари впервые в своей истории выступают в еврокубках, и уже успели пошуметь.

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В прошлом раунде Лиги Европы представитель чемпионата Молдовы неожиданно выбил из турнира «Шахтер» Солигорск, который, правда, с 28-й минуты играл в меньшинстве.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, и белорусы проиграли в серии пенальти.

В чемпионате Молдавии в августе «Сфынтул Георге» на выезде уступил «Петрокубу» (0:1) и дома одолел «Дачию Буюкань» (2:1), а в последнем матче справился в гостях со «Сперанцей» (2:0).

«Сфынтул Георге» выигрывает дома в 6 из 7 последних матчей и не проигрывает в 7 из 8 последних матчей.

«Партизан»

«Партизан» — куда более именитый клуб, в прошлом сезоне сербы играли в групповом раунде Лиги Европы.

Август в сербском чемпионате вышел более насыщенным. «Партизан» в гостях победил «Напредак» (3:1), уступил «Нови Пазару» (2:3), после чего выдал трехматчевую победную серию.

Обыграны всухую были «Явор» (4:0) дома, «Радник Сурдулица» (2:0) на выезде и наконец дома была разгромлен «Инджия» (5:0).

В предыдущем раунде «Партизан» скромно, но достаточно уверенно обыграл латвийский «РФШ» со счетом 1:0. Голом с пенальти отметился Бибрас Натхо.

Затем «Партизан» потерпел второе поражение в сезоне, на выезде обидно уступил «Войводине» (2:3) — два мяча были пропущены на последних минутах.

Календарь и таблица Лиги Европы

После международной паузы подопечные Саво Милошевича успели провести один матч в чемпионате. На своем поле со счетом 3:0 они выиграли у «Рада».

Прогноз и ставки

На победу «Сфынтула» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 18.00, на ничью — 7.50, а на победу «Партизана» — 1.16.

В успехе сербского клуба сомнений нет — разница в классе очень велика, прогнозируем уверенный успех «Партизана».

Сербы много забивают в последних матчах, можно надеяться на результативный матч. Интересны варианты для ставок: ТМ 3,5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1.68. 0