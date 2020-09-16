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    «Янг Бойз» вновь удачно сыграет с «Митьюлландом»?

    «Митьюлланд» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Митьюлланд» — «Янг Бойз»
    «Янг Бойз»
    В среду, 16 сентября, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов датский «Митьюлланд» дома сыграет с швейцарским клубом «Янг Бойз». Начало — в 21:30 по мск. Прогноз на «Митьюлланд» — «Янг Бойз».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Сентября 2020 года
    Мидтьюланд
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Мидтьюланд 21:30 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Митьюлланд»

    «Митьюлланд» в последние пять лет является постоянным участником еврокубков. Дважды датчане играли в Лиге чемпионов, но никогда не проходил квалификацию.

    В прошлом сезоне клуб из Хернинга в главном евтротурнире был сразу же остановлен казахской «Астаной» (0:0 и 1:2), а в Лиге Европы был в шаге от группового этапа.

    В текущей компании «волки» во втором отборочном раунде смогли на выезде минимально обыграть болгарский «Лудогорец» — 1:0.

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    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» в сезоне 2018/19 смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов, но там в одной компании с «МЮ», «Ювентусом» и «Валенсией» набрал четыре очка и финишировал последним в своем квартете.

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    Перебравшись в группу Лиги Европы швейцарцы заняли третье место в своей квартете, где еще выступали «Рейнджерс», «Порту» и «Фейеноорд», заработав восемь баллов.

    В предыдущем раунде ЛЧ швейцарцы дома легко переиграли фарерский «КИ Клаксвик» (3:1). На выходных «Янг Бойз» завоевал очередной трофей, обыграв в финале Кубка Швейцарии сезоне -2019/20 «Базель» со счетом 2:1.

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    • Эти команды уже раз встречались между собой. В раунде плей-офф ЛЕ сезона 2012/13. И тогда швейцарцы победили в гостях 3:0, но дома расслабились, уступив 0:2.

    Прогноз и ставка на «Митьюлланд» — «Янг Бойз»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Янг Бойз» — 2.70, победа «Митьюлланда» — 2.80, ничья — 3.20.

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    Проход: «Янг Бойз» — 1.89; «Митьюлланда» — 1.91.

    Прогнозируем, что более закаленные в еврокубках швейцарцы пройдут в следующий раунд турнира. Наша ставка на эту игру — проход «Янг Бойз» за 1.89. 0

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    «Митьюлланд» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года. Прогноз на «Митьюлланд» — «Янг Бойз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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