«Вальядолид» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.22) и ставки на матч чемпионата Испании 13 сентября 2020 года

«Вальядолид» встретится на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч состоится 13 сентября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Реал Сосьедад».

«Вальядолид»

Из Ла Лиги не вылетели — и на там, как говорится, спасибо. Приблизительно так можно оценить выступление «Вальядолида» в прошлом сезоне. Команда завершила чемпионат Испании на 13-м месте.

Хотя надо признать, что летом, после неприятной паузы, «Вальядолид» очень достойно провел домашнюю серию матчей, потерпев только одно поражение. Это была игра с «Барселоной» Лео Месси.

И еще один любопытный факт заключается в том, что «Вальядолид» в четырех последних домашних матчах пропустил лишь один гол. Опять-таки, от «Барселоны».

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Однако сейчас, возможно, «Вальядолиду» не удастся показать такую же надежную игру в обороне. Один из основных защитников команды Кико Оливас травмирован, а Салису продолжит карьеру в «Саутгемптоне».

«Реал Сосьедад»

Прошлый сезон четко разделился для команды из Сан-Себастьяна на две части — до и после коронавирусной паузы. До нее «Реал Сосьедад» был одним из главных претендентов на третью или четвертую путевку в Лигу чемпионов от Испании.

А после — провел настолько ужасный отрезок, что в итоге с трудом попал в групповой этап Лиги Европы.

В общем, это тот случай, когда незапланированный отдых не дал никакого положительного эффекта.

Летом, как и ожидалось, команду покинул Мартин Эдегор, вернувшийся в мадридский «Реал». Но «Реал Сосьедад» буквально шокировал всех, подписав контракт с Давидом Сильвой. Многолетний лидер полузащиты «Манчестер Сити» решил провести заключительный отрезок карьеры в Сан-Себастьяне.

Прогноз и ставка

В прошлом сезоне оба матча между «Вальядолидом» и «Реал Сосьедадом» были очень далеки от того, чтобы их можно было назвать зрелищем. Игра на поле «Вальядолида» завершилась со счеом 0:0, а в Сан-Себастьяне баски выиграли 1:0.

Судя по коэффициенту 2.39 на тотал больше 2,5, букмекеры снова считают, что в матче этих команд будет забито не более двух мячей.

И это, наверное, логично. «Вальядолид» будет действовать строго от обороны, пытаясь перевести игру в максимально вязкое русло. Будет ли рисковать «Реал Сосьедад» — тоже не факт.

В общем, учитывая, что у гостей все-таки получше состав, предположим, что «Реал Сосьедад» не проиграет и в матче будет забито не больше двух мячей. Коэффициент на это событие — 2.22.

Но самый, наверное, надежный вариант для ставки — это общий тотал меньше 2,5 за 1.71. А ничья 0:0 для «Вальядолида» и вовсе станет праздником. 0