«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Англии 13 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, в первом туре АПЛ сезона 2020/21 «Тоттенхэм» в Лондоне сыграет с «Эвертоном». Поединок начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» удачно провел концовку минувшего чемпионата и благодаря этому пробился в еврокубки, заняв шестое место в турнирной таблице.

«Шпоры» в пост-карантинный период одержали пять побед при одном поражении и трех ничейных исходах. Заканчивал «Тоттенхэм» мировой с «МЮ» (1:1), а перед этим переиграл «Арсенал» (2:1), «Лестер» (3:0) и «Эвертон» (1:0).

В короткое межсезонье коллектив Моуринью провел четыре контрольных поединка. В первых трех он неизменно побеждал и только в заключительном спарринге потерпел фиаско от «Уотфорда» — 1:2.

Напомним, что в основу после травм вернулись Гарри Кейн и Сон Хын Мин, которые являются лидерами атаки лондонцев.

«Тоттенхэм» в трансферное окно подписал защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти, хавбека из «Саутгемптона» Пьера-Эмиля Хейбьерги и оформил полноценный переход Джованни Ло Чельсо.

«Эвертон»

«Эвертон» предыдущий сезон чемпионата Англии закончил на 12-м месте с 49 очками. На финише турнира ливерпульский клуб смог набрать лишь пять очков, выиграв одну игру при двух ничьих и поражениях.

В заключительном туре минувшего розыгрыша АПЛ «ириски» уступили дома «Борнмуту» со счетом 1:3, а туром ранее одолел на выезде 1:0 «Шеффилд Юнайтед».

В межсезонье «Эвертон» сыграл два контрольных матча против соперников из низших лиг Англии, где раз праздновал викторию и раз сыграл вничью.

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Перед самым стартом АПЛ Карло Анчелотти подписал Хамеса Родригеса из «Реала», также заключены соглашения с Алланом из «Наполи» и Абдулаем Дукуре из «Уотфорда».

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дома выиграл (1:0), а в Ливерпуле была ничья — 1:1. Отметим, что «шпоры» ни разу не проиграли «Эвертону» в последних 15 очных встречах.

Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.91.

На викторию «Эвертона» дают — 4.58, ничья оценена — в 3.64

«Тоттенхэм» более сыгранная и опытная команда, чем «Эвертон». К тому же новички «ирисок» еще не успели сыграться. Исходя из этого прогнозируем викторию «шпор». 0