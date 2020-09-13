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    Моуринью победой начнет сезон?

    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Англии 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Эвертон»
    Жозе Моуринью
    В воскресенье, 13 сентября, в первом туре АПЛ сезона 2020/21 «Тоттенхэм» в Лондоне сыграет с «Эвертоном». Поединок начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 18:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» удачно провел концовку минувшего чемпионата и благодаря этому пробился в еврокубки, заняв шестое место в турнирной таблице.

    «Шпоры» в пост-карантинный период одержали пять побед при одном поражении и трех ничейных исходах. Заканчивал «Тоттенхэм» мировой с «МЮ» (1:1), а перед этим переиграл «Арсенал» (2:1), «Лестер» (3:0) и «Эвертон» (1:0).

    В короткое межсезонье коллектив Моуринью провел четыре контрольных поединка. В первых трех он неизменно побеждал и только в заключительном спарринге потерпел фиаско от «Уотфорда» — 1:2.

    Напомним, что в основу после травм вернулись Гарри Кейн и Сон Хын Мин, которые являются лидерами атаки лондонцев.

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    • «Тоттенхэм» в трансферное окно подписал защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти, хавбека из «Саутгемптона» Пьера-Эмиля Хейбьерги и оформил полноценный переход Джованни Ло Чельсо.

    «Эвертон»

    «Эвертон» предыдущий сезон чемпионата Англии закончил на 12-м месте с 49 очками. На финише турнира ливерпульский клуб смог набрать лишь пять очков, выиграв одну игру при двух ничьих и поражениях.

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    • В заключительном туре минувшего розыгрыша АПЛ «ириски» уступили дома «Борнмуту» со счетом 1:3, а туром ранее одолел на выезде 1:0 «Шеффилд Юнайтед».

    В межсезонье «Эвертон» сыграл два контрольных матча против соперников из низших лиг Англии, где раз праздновал викторию и раз сыграл вничью.

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    Перед самым стартом АПЛ Карло Анчелотти подписал Хамеса Родригеса из «Реала», также заключены соглашения с Алланом из «Наполи» и Абдулаем Дукуре из «Уотфорда».

    В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дома выиграл (1:0), а в Ливерпуле была ничья — 1:1. Отметим, что «шпоры» ни разу не проиграли «Эвертону» в последних 15 очных встречах.

    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Эвертона» дают — 4.58, ничья оценена — в 3.64

    «Тоттенхэм» более сыгранная и опытная команда, чем «Эвертон». К тому же новички «ирисок» еще не успели сыграться. Исходя из этого прогнозируем викторию «шпор». 0

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    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Англии 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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