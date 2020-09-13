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    «Торпедо» забьет первый гостевой гол «Оренбургу»?

    «Торпедо» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Оренбург»
    «Оренбург»
    В воскресенье, 13 сентября, в рамках 9-го тура розыгрыша ФНЛ московское «Торпедо» на стадионе им. Эдуарда Стрельцова сразится с «Оренбургом». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Сентября 2020 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 18:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
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    «Торпедо»

    «Торпедо», которое в минувшем сезоне было в шаге от повышения в классе, в этом первенстве пока идет седьмым с 15 баллами в зачете.

    Старт в первенстве не особо удачно дался «автазаводцам». В первом туре они проиграли в гостях «Шиннику» (0:1), после чего по 1:1 сыграли со «Спартаком-2» и «Акроном».

    Затем «торпедовцы» разгромили на выезде «Краснодар-2» (3:0) и «Велес» (5:0), а также поделили очки с «Балтикой» (1:1) на своей территории.

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    • Две последние игры чемпионата «Торпедо» выиграло, одолев на выезде «СКА-Хабаровском» (4:2) и «Чайку» (2:1).

    «Оренбург»

    «Оренбург», вылетевший в прошлом сезоне из РПЛ, единолично на данный момент возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. Команда в восьми матчах семь раз выиграла и раз сыграла вничью, разница мячей — 13:2.

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    Единственная потеря баллов состоялась в домашней встрече с ивановским «Текстильщиком», завершившаяся вничью со счетом 1:1, где роковой гол был пропущен в самой концовке игры.

    После той встречи «газовики» одолели в Самаре «Крылышки» (1:0), дома «Волгарь» (2:1), в Воронеже «Факел» (2:0) и в родных стенах «Шинник» (3:0) в минувшем туре.

    Отметим, что «Оренбург» выиграл все три выездные игры текущего первенства ФНЛ с общим счетом 4:0.

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    Последнее очное противостояние этих коллективов состоялось в 2013 году. И тогда в рамках ФНЛ они обменялись гостевыми викториями по 2:0.

    Прогноз на «Торпедо» — «Оренбург»

    «Оренбург» очень надежно играет в обороне, а в гостях пока даже еще не пропускал. Однако с крепким «Торпедо» удержать ворота на замке буде очень непросто.

    Ставим в этом матче, что смогут забить оба коллектива. 0

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    «Торпедо» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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