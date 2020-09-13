«Торпедо» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, в рамках 9-го тура розыгрыша ФНЛ московское «Торпедо» на стадионе им. Эдуарда Стрельцова сразится с «Оренбургом». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Оренбург».

«Торпедо»

«Торпедо», которое в минувшем сезоне было в шаге от повышения в классе, в этом первенстве пока идет седьмым с 15 баллами в зачете.

Старт в первенстве не особо удачно дался «автазаводцам». В первом туре они проиграли в гостях «Шиннику» (0:1), после чего по 1:1 сыграли со «Спартаком-2» и «Акроном».

Затем «торпедовцы» разгромили на выезде «Краснодар-2» (3:0) и «Велес» (5:0), а также поделили очки с «Балтикой» (1:1) на своей территории.

Две последние игры чемпионата «Торпедо» выиграло, одолев на выезде «СКА-Хабаровском» (4:2) и «Чайку» (2:1).

«Оренбург»

«Оренбург», вылетевший в прошлом сезоне из РПЛ, единолично на данный момент возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. Команда в восьми матчах семь раз выиграла и раз сыграла вничью, разница мячей — 13:2.

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Единственная потеря баллов состоялась в домашней встрече с ивановским «Текстильщиком», завершившаяся вничью со счетом 1:1, где роковой гол был пропущен в самой концовке игры.

После той встречи «газовики» одолели в Самаре «Крылышки» (1:0), дома «Волгарь» (2:1), в Воронеже «Факел» (2:0) и в родных стенах «Шинник» (3:0) в минувшем туре.

Отметим, что «Оренбург» выиграл все три выездные игры текущего первенства ФНЛ с общим счетом 4:0.

Последнее очное противостояние этих коллективов состоялось в 2013 году. И тогда в рамках ФНЛ они обменялись гостевыми викториями по 2:0.

Прогноз на «Торпедо» — «Оренбург»

«Оренбург» очень надежно играет в обороне, а в гостях пока даже еще не пропускал. Однако с крепким «Торпедо» удержать ворота на замке буде очень непросто.

Ставим в этом матче, что смогут забить оба коллектива. 0