«Балтика» — «Велес». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, «Балтика» в Калининграде в рамках 9-го тура розыгрыша ФНЛ сразится с московским «Велесом». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на «Балтика» — «Велес».

«Балтика»

«Балтика» после 8 проведенных туров разместилась на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 17 очков, уступая второй строке только по дополнительным показателям.

За всю турнирную дистанцию калининградцы проиграли только один матч, два тура тому назад уступив на выезде дублю «Краснодара» со счетом 1:3.

После того поединка «балтийцы» смогли одолеть в гостях «Спартак-2», выиграв 2:0, забив в каждом тайме по голу.

Всего в текущем первенстве первой российской лиги «Балтика» пропустили четыре мяча (еще один гол ей забило «Торпедо» — 1:1), отметиться в воротах соперников смогла десять раз.

«Велес»

«Велес» с 15 набранными очками находится на восьмой строке в турнирной таблице ФНЛ при разнице мячей — 11:11.

Новичок первой лиги также пока уступил только в одной игре, крупно проиграв в дерби «Торпедо» со счетом 0:5 в шестом игровом дне.

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Затем москвичи в Тольятти одолели местный «Акрон» (1:0), а потом на своей территории разошлись миром с «Краснодаром-2», сыграв 2:2.

26 августа эти команды встречались в Москве в рамках Кубка России. И тогда «Велес» разгромил своего оппонента со счетом 4:1 и пробился а групповой этап турнира.

Прогноз и ставка на «Балтика» — «Велес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 1.82.

На викторию «Вереса» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.20

«Балтика» в родных стенах пока только побеждала и даже не пропускала. Прогнозируем, что калининградцы продлят свою выигрышную серию, т.с. взяв реванш за недавнее кубковое фиаско. Наша ставка на эту встречу — П1. 0