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    «Уотфорд» и «Мидлсбро» допустят ошибки?

    «Уотфорд» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Чемпионшипа 11 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Мидлсбро»
    Владимир Ивич
    В стартовом туре нового сезона английского Чемпионшипа «Уотфорд» сыграет с «Мидлсбро» на стадионе «Викаридж Роуд». Поединок состоится 11 сентября. Начало в 21:45 по мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Мидлсбро».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Сентября 2020 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 21:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
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    «Уотфорд»

    В прошлом сезоне «шершни» старались, но не сумели сохранить прописку в элите. Команда финишировала на 19 месте, набрав 34 очка. Для спасения команде не хватило пары пунктов.

    «Уотфорд» заменил главного тренера. Команду возглавил серб Владимир Ивич. С ним «желтые» смогли обыграть «Тоттенхэм» 2:1 в товарищеском матче.

    Напомним, что прошлый сезон клуб закончил трехматчевой серией поражений. Непростой соперники выпали на долю хозяев. Они уступили «Ман Сити» 0:4, проиграли «Арсеналу» 3:2 и Вест Хэму 1:3.

    Также стоит добавить, что в открытии сезона не смогут принять участием Дэрил Янмат и Жерар Деулофеу, который и вовсе может покинуть клуб. Под вопросом Этьен Капу. Все эти игроки — крепкие основные исполнители.

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    Из клуба уже ушли Хосе Холебас, Адриан Мариаппа и Аурелио Гомес. При этом «шершни» пока что не радуют на трансферном рынке.

    «Мидлсбро»

    Гости были далеки от выхода в АПЛ по окончании прошлого сезона. Команда набрала 53 очка и заняла всего лишь 17 место.

    «Мидлсбро» уже стартовал в новом сезоне. Коллектив одержал победу в рамках Кубка лиги. В 1/64 финала «красные» встречались со «Шрусбери Таун» и победили 4:3. Легкой эту встречу никак не назовешь.

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    У «боро» тоже потери. Закончилась аренда Патрика Робертса и Рэвэла Моррисона. Неизвестно, успеет ли вернуться из сборной Пэдди Макнейр. Все идет к тому, что нет. То же самое можно сказать про Джорджа Сэвилла. Это основа полузащитны гостей.

    «Мидлсбро» выиграл четыре выездных мачта — «Миллуолл» 2:0, «Рединг» 2:1, «Шэффилд Уэнсдей» 2:1 и «Плимут» 1:0. Кроме того, команда неожиданно разгромила «Ньюкасл» в товарищеском матче со счетом 5:1.

    Прогноз и ставка

    На «Уотфорд» букмекеры дают 2.02, а на «Мидлсбро» они поставили 3.95. Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

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    • Это начало сезона. Не все так однозначно у обеих команд. «Уотфорд» потерял немало основных футболистов. Особенно это касается средней линии и линии обороны. «Смогги» могут этим воспользоваться.

    Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент на этот исход составляет 1.93. 0

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    «Уотфорд» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Чемпионшипа 11 сентября 2020 года. Прогноз на «Уотфорд» — «Мидлсбро». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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