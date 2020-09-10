«Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч МЛС 10 сентября 2020 года

10 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт Лэйк» примет «Лос-Анджелес». Игра начнется в 04:30 по мск. Прогноз на «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес».

«Реал Солт Лэйк»

Команда из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, сыграла в девяти поединках MLS, в которых она набрала 11 очков. В таблице Запада она находится на восьмой строчке.

Возобновление регулярного чемпионата «Реал Солт-Лейк» начала с разгрома «Колорадо Рэпидс» (4:1). До сих пор это единственная победа клуба с тех пор.

Сперва он дважды сыграл вничью — с «Портленд Тимберс» (4:4) и «Сиэтл Саундерс» (2:2). Затем, в предыдущем туре, они коллектив потерпел разгром от «Миннесоты Юнайтед» (0:4).

«Лос-Анджелес»

ФК «Лос-Анджелес» в этой же конференции идет на седьмой позиции, имея в своей копилке 12 пунктов и отстает от лидера на пять очков.

В своей предпоследней проведенной игре «золотисто-черные» разгромили на своей территории «Сан-Хосе» со счетом 5:1, чем прервали серию поражений в трех встречах подряд.

В этот период они были повержены предстоящим противником (0:2) и «Сиэтлом» (1:3) в рамках регулярки МЛС, а также уступили по пенальти «Орландо Сити» в 1/4 финала турнира MLS is Back.

В прошлом туре франчайз потерпел разгром в дерби от «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:3).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют без ничьей за 2,10 0