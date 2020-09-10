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    Прервет ли «Реал Солт Лэйк» безвыигрышную серию?

    «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч МЛС 10 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес»
    «Реал Солт Лэйк» не выиграет три матча кряду
    10 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт Лэйк» примет «Лос-Анджелес». Игра начнется в 04:30 по мск. Прогноз на «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес».
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    Футбол. США. MLS 10 Сентября 2020 года
    Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
    •  Реал Солт Лэйк 04:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Реал Солт Лэйк»

    Команда из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, сыграла в девяти поединках MLS, в которых она набрала 11 очков. В таблице Запада она находится на восьмой строчке.

    Возобновление регулярного чемпионата «Реал Солт-Лейк» начала с разгрома «Колорадо Рэпидс» (4:1). До сих пор это единственная победа клуба с тех пор.

    Сперва он дважды сыграл вничью — с «Портленд Тимберс» (4:4) и «Сиэтл Саундерс» (2:2). Затем, в предыдущем туре, они коллектив потерпел разгром от «Миннесоты Юнайтед» (0:4).

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    «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» в этой же конференции идет на седьмой позиции, имея в своей копилке 12 пунктов и отстает от лидера на пять очков.

    В своей предпоследней проведенной игре «золотисто-черные» разгромили на своей территории «Сан-Хосе» со счетом 5:1, чем прервали серию поражений в трех встречах подряд.

    В этот период они были повержены предстоящим противником (0:2) и «Сиэтлом» (1:3) в рамках регулярки МЛС, а также уступили по пенальти «Орландо Сити» в 1/4 финала турнира MLS is Back.

    В прошлом туре франчайз потерпел разгром в дерби от «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:3).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют без ничьей за 2,10 0

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    «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч МЛС 10 сентября 2020 года. Прогноз на «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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