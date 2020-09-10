«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч МЛС 10 сентября 2020 года

10 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» примет «Атланта Юнайтед». Игра начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед».

«Интер Майами»

«Интер Майами» с пятью набранными баллами находится на последнем 14 месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от ближайшей команды на три пункта.

23 августа коллектив Дэвида Бекхэма добыл свою первую викторию в истории и в сезоне, одолев в родных стенах «Орландо Сити» со счетом 3:2.

После того поединка команда из Майами была повержена в гостях своим предстоящим противником (0:1), а также расписала выездную мировую с нынешним соперником — 0:0.

Безвыигрышная серия продлилась в прошлом туре после домашней ничьей с «Нэшвиллом».

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 11 очков.

«Пятиполосные» в нынешнем сезоне одержали три победы, два матча свела вничью и потерпели четыре поражения.

В августе «Атланта» на своем поле обыграла «Нэшвилл» (2:0), после чего в гостях уступила «Орландо» (1:3).

В прошлом туре франчайз снова не выиграл, сыграв вничью с «Орландо Сити» (1:1) на выезде.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Интер Майами» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,90. 0