«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч МЛС 10 сентября 2020 года

«Интер Майами»
«Интер Майами» с пятью набранными баллами находится на последнем 14 месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от ближайшей команды на три пункта.
23 августа коллектив Дэвида Бекхэма добыл свою первую викторию в истории и в сезоне, одолев в родных стенах «Орландо Сити» со счетом 3:2.
После того поединка команда из Майами была повержена в гостях своим предстоящим противником (0:1), а также расписала выездную мировую с нынешним соперником — 0:0.
Безвыигрышная серия продлилась в прошлом туре после домашней ничьей с «Нэшвиллом».
«Атланта Юнайтед»
«Атланта Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 11 очков.
«Пятиполосные» в нынешнем сезоне одержали три победы, два матча свела вничью и потерпели четыре поражения.
В августе «Атланта» на своем поле обыграла «Нэшвилл» (2:0), после чего в гостях уступила «Орландо» (1:3).
В прошлом туре франчайз снова не выиграл, сыграв вничью с «Орландо Сити» (1:1) на выезде.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, ничья — в 3,60.
Рекомендуем ставить на то, что «Интер Майами» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,90. 0