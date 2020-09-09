«Маккаби» Хайфа — «Железничар». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 9 сентября 2020 года

В среду, 9 сентября, в первом квалификационном раунде Лиги Европы израильский «Маккаби» из Хайфы дома сыграет с боснийским клубом «Железничар». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Маккаби» Хайфа — «Железничар».

«Маккаби» Хайфа

Встреча этих соперника должна была состоятся еще 27 августа, но из-за соображений безопасности была перенесена на более поздний срок.

«Маккаби» Хайфа уже успел провести пять официальных встреч в текущем сезоне. Начал клуб в Кубке Тото, где занял итоговое пятое место.

В чемпионате Израиля «зелено-белые» стартовали 30 августа, нанеся гостевое поражение «Хапоэлю» Хадере со счетом 2:1.

В еврокубках клуб из Хайфы добирался в своей истории даже до группового этапа Лиги чемпионов. В минувшем сезоне коллектив выступал в Лиге Европы, где прошел один раунд и был выбит французским «Страсбуром».

«Железничар»

«Железничар» в сезоне 2020/21 провел пять официальных встреч, которые все пришлись на игры чемпионата Боснии.

Сперва клуб из Сараево одержал в них четыре виктории, а перед перерывом на матчи сборных уступил в родных стенах «Младости» со счетом 0:1.

Боснийский клуб за новейшую историю не проходил в еврокубках дальше третьего квалификационного раунда. Сезон тому назад он преодолел один барьер в ЛЕ, но затем был выбит кипрским «Аполлоном».

Прогноз на «Маккаби» Хайфа — «Железничар»

Букмекеры считают «Маккаби» безоговорочным фаворитом, но «Железничар» в евротурнирах зачастую не уходит с поля без забитого мяча. Рекомендуем в этом поединке ставить на обе забьют. 0