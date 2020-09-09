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    Никто не уйдет с поля без забитого мяча?

    «Маккаби» Хайфа — «Железничар». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 9 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Железничар»
    Игрок «Маккаби» Хайфа
    В среду, 9 сентября, в первом квалификационном раунде Лиги Европы израильский «Маккаби» из Хайфы дома сыграет с боснийским клубом «Железничар». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Маккаби» Хайфа — «Железничар».

    «Маккаби» Хайфа

    Встреча этих соперника должна была состоятся еще 27 августа, но из-за соображений безопасности была перенесена на более поздний срок.

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    «Маккаби» Хайфа уже успел провести пять официальных встреч в текущем сезоне. Начал клуб в Кубке Тото, где занял итоговое пятое место.

    В чемпионате Израиля «зелено-белые» стартовали 30 августа, нанеся гостевое поражение «Хапоэлю» Хадере со счетом 2:1.

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    • В еврокубках клуб из Хайфы добирался в своей истории даже до группового этапа Лиги чемпионов. В минувшем сезоне коллектив выступал в Лиге Европы, где прошел один раунд и был выбит французским «Страсбуром».

    «Железничар»

    «Железничар» в сезоне 2020/21 провел пять официальных встреч, которые все пришлись на игры чемпионата Боснии.

    Сперва клуб из Сараево одержал в них четыре виктории, а перед перерывом на матчи сборных уступил в родных стенах «Младости» со счетом 0:1.

    Боснийский клуб за новейшую историю не проходил в еврокубках дальше третьего квалификационного раунда. Сезон тому назад он преодолел один барьер в ЛЕ, но затем был выбит кипрским «Аполлоном».

    Прогноз на «Маккаби» Хайфа — «Железничар»

    Букмекеры считают «Маккаби» безоговорочным фаворитом, но «Железничар» в евротурнирах зачастую не уходит с поля без забитого мяча. Рекомендуем в этом поединке ставить на обе забьют. 0

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    «Маккаби» Хайфа — «Железничар». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 9 сентября 2020 года. Прогноз на «Маккаби» Хайфа — «Железничар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
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