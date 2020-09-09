«Факел» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч первенства Футбольной национальной лиги 9 сентября 2020 года

В среду, 9 сентября, «Факел» на своем поле примет «Енисей» в рамках восьмого тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет в Воронеже, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Факел» — «Енисей».

«Факел»

«Факел» занимает 20-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея на своем счету 4 очка.

В семи сыгранных турах воронежская команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

В двух последних матчах «Факел» уступил «Чайке» (1:2) и «Оренбургу» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

Также в конце августа «огнеопасные» вылетели из Кубка России, проиграв «СКА-Хабаровску» (0:0, 7:8 — по пенальти).

«Енисей»

«Енисей» расположился на пятой строчке в турнирной таблице первенства ФНЛ с 14 набранными очками.

На счету красноярской команды четыре победы, две ничьи и одно поражение в семи сыгранных турах.

В конце августа «Енисей» тоже выступал в квалификации Кубка России, где прошел «Волгарь» (2:1).

Календарь и таблица ФНЛ

После этого подопечные Александра Тарханова в ФНЛ выиграли у «Крыльев Советов» (3:1), а также разошлись миром с тем же «Волгарем» (1:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Енисея» — 1.80, победа «Факела» — 4.40, ничья — 3.20.

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Нужно отметить, что команда Александра Тарханова на выезде играет не так успешно, как дома, где она пока не потеряла ни одного очка.

Впрочем, нам кажется, что у «Енисея» имеются все шансы добиться хорошего результата в Воронеже, тем более что местная команда сейчас явно не в форме.

Класс красноярского коллектива выше, поэтому наш прогноз — «победа гостей».

Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3» за 1.65. Большого количества голов не ждем, поскольку «Факел» хоть и далек от идеальной формы, но в этом сезоне лишь один раз пропустил больше двух голов. 0