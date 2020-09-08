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    Чья победная серия прервется?

    «Далянь Ифан» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Суперлиги 8 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Цзянсу Сунин
    Прогноз и ставки на «Далянь Ифан» — «Цзянсу Сунин»
    Команда Олэрою идет на второй строчке
    В 10 туре китайской Суперлиги «Далянь Ифан» сыграет против «Цзянсу Сунин». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Далянь Ифан» — «Цзянсу Сунин».
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    Футбол. Китай. Суперлига. Группа A 08 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Далянь Ифан»

    «Далянь Ифан» стартовал в этой Суперлиге с поражения от «Шаньдун Лунэн» (2:3). Затем расписали мировую с «Хенань Цзянье» (1:1) и проиграли «Цзянсу Сунин» (1:2).

    После этого клуб сыграл вничью с «Шанхай Шэньхуа» (2:2). В двух последующих турах он и вовсе дважды проиграл — «Гуанчжоу Фули» (0:1) и «Шэньчжэню» (2:3).

    Ничья с «Гуанчжоу Эвергранд» (2:2) стала последней в безвыигрышной серии команды, ведь на смену ей пришли победы над «Шаньдун Лунэн» (1:0) и «Хенань Цзянье» (4:0).

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    Сейчас коллектив идет на шестом, третьем с конца, месте группы А с отрывом в три очка от последней строчки.

    «Цзянсу Сунин»

    «Цзянсу Сунин» расположился на второй строчке в турнирной таблице группы A китайской Суперлиги с 17 баллами.

    На счету подопечных Космина Олэрою пять побед, две ничьи и два поражения.

    Футболисты «Сунин» выиграли у «Хенань Цзянье» (4:3), «Далянь Про» (2:1), «Гуанчжоу Фули» (2:0). В двух предыдущих турах они обыграли «Шаньдун Лунэн» (1:0) и «Хенань Цзянье» (4:0).

    Очки поделили с «Шаньдун Лунэн» (0:0) и «Шэньчжэнем» (2:2). В пятом туре «Цзянсу Сунин» уступил «Шанхай Шеньхуа» (0:1), после чего проиграл «Гуанчжоу Эвергранд» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,25, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют без ничьей за 2,45. 0

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    «Далянь Ифан» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Суперлиги 8 сентября 2020 года. Прогноз на «Далянь Ифан» — «Цзянсу Сунин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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