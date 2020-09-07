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    Возьмет ли «Лос-Анджелес» реванш у «ЛА Гэлакси»?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч МЛС 7 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»
    Диего Паласиос
    7 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС состоится дерби Лос-Анджелеса — «ЛА Гэлакси» встретится с ФК «Лос-Анджелес». Игра начнется в 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес».
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    Футбол. США. MLS 07 Сентября 2020 года
    Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 05:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.87
  • Ставка!
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» после восьми туров находится на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея в своей копилке 11 очков.

    После возобновления первенства «галактикос» провели шесть встреч, где сперва проиграли две игры подряд, но затем не знали горечи фиаско.

    В этот удачном периоде «ЛА Гэлакси» сначала сыграли вничью с «Хьюстон Динамо» (1:1), после чего выиграли три встречи кряду.

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    • Началась эта серия с выигрыша над предстоящим противником (2:0), а затем были повержены «Сан-Хосе» и «Портленд» (по 3:2).

    «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» в этой же конференции идет на четвертой позиции, имея в своей копилке 12 пунктов и отстает от лидера на пять очков.

    В своей последней проведенной игре «золотисто-черные» разгромили на своей территории «Сан-Хосе» со счетом 5:1, а перед эти уступили в трех встречах подряд.

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    В этот период они были повержены предстоящим противником (0:2) и «Сиэтлом» (1:3) в рамках регулярки МЛС, а также уступили по пенальти «Орландо Сити» в 1/4 финала турнира MLS is Back.

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    В этом году коллективы провели между собой две игры, где обменялись победами — 2:0 и 2:6.

    Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа ФК «Лос-Анджелес» — 1.89, победа «Гэлакси» — 3.50, ничья — 4.40.

    Прогнозируем, что ФК «Лос-Анджелес» возьмет реванш у соседей за недавнее поражение. Наша ставка на эту игру — П2. 0

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч МЛС 7 сентября 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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