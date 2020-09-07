Албания — Литва. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

Сборная Албании
В прошлом розыгрыше Лиги наций албанцы играли в Лиге С и заняли последнее место в своей группе с Израилем (1:0 и 0:2) и Шотландией (0:2, 0:4).
В отборе на Евро-2020 албанцы финишировали на четвертом месте в своей группе H с Турцией, Францией, Исландией, Андоррой и Молдавией (5 поражений, 4 победы, 1 ничья).
В двух заключительных матчах отбора Албания в ноябре прошлого года сыграла на своем поле вничью с Андоррой 2:2, и уступила Франции со счетом 0:2.
В стартовом матче нового сезона Лиги Наций албанцы на выезде уверенно переиграли команду Белоруссии со счетом 2:0, а могли побеждать и крупнее.
Команда находится на 66-й позиции в мировом рейтинге ФИФА.
Сборная Литвы
Сборная Литвы в прошлом сезоне Лиги Наций заняла последнее место в своей группе Лиги С, уступив во всех 6 матчах турнира. В одном квартете с ней были команды Сербии, Румынии и Черногории.
В квалификации Евро-2020 Литва заняла последнее место в группе В, не выиграв ни одного матча: 1 ничья с Люксембургом лома (1:1) и 7 поражений).
Литовцы завершили отбор серией из шести поражений подряд с общим счетом 3:22. В последних матчах сборная Литвы в октябре дома уступила Сербии (1:2) и на выезде была уничтожена Португалией (0:6).
После квалификации Литва провела одну контрольную игру — в ноябре победила Новую Зеландию со счетом 1:0. Эта победа стала для литовцев первой на своем поле за три года и единственной в 2019 году.
В первом матче нового сезона Лиги Наций литовская команда дома уступила команде Казахстана со счетом 0:2.
Календарь и таблица Лиги наций
Команды встречались в рамках товарищеской встречи в 2013 году, тогда Литва была разгромлена 3:1.
Прогноз и ставки
На победу Албании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 4.40, а на победу Литвы — 9.00.
Матчи 1-го тура показали, что Албания явный фаворит группы, и в домашней победе подопечных Эдуардо Рейи сомнений нет. Прогнозируем победу Албании.
В то время как у Литвы нет сильных исполнителей, албанские игроки выступают в Серии А, обладаю темпом и классом — делом может кончиться разгромом. Интересны варианты для ставок : ТБ 2,5 за 2.15 и «Обе забьют — нет» за 1,50. 0