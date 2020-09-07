Албания — Литва. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги С сборная Албании будет принимать команду Литвы. Встреча пройдет 7 сентября на стадионе «Арена Комбетаре» (Тирана). Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Албания — Литва.

Сборная Албании

В прошлом розыгрыше Лиги наций албанцы играли в Лиге С и заняли последнее место в своей группе с Израилем (1:0 и 0:2) и Шотландией (0:2, 0:4).

В отборе на Евро-2020 албанцы финишировали на четвертом месте в своей группе H с Турцией, Францией, Исландией, Андоррой и Молдавией (5 поражений, 4 победы, 1 ничья).

Все прогнозы на Лигу наций

В двух заключительных матчах отбора Албания в ноябре прошлого года сыграла на своем поле вничью с Андоррой 2:2, и уступила Франции со счетом 0:2.

В стартовом матче нового сезона Лиги Наций албанцы на выезде уверенно переиграли команду Белоруссии со счетом 2:0, а могли побеждать и крупнее.

Команда находится на 66-й позиции в мировом рейтинге ФИФА.

Сборная Литвы

Сборная Литвы в прошлом сезоне Лиги Наций заняла последнее место в своей группе Лиги С, уступив во всех 6 матчах турнира. В одном квартете с ней были команды Сербии, Румынии и Черногории.

В квалификации Евро-2020 Литва заняла последнее место в группе В, не выиграв ни одного матча: 1 ничья с Люксембургом лома (1:1) и 7 поражений).

Литовцы завершили отбор серией из шести поражений подряд с общим счетом 3:22. В последних матчах сборная Литвы в октябре дома уступила Сербии (1:2) и на выезде была уничтожена Португалией (0:6).

После квалификации Литва провела одну контрольную игру — в ноябре победила Новую Зеландию со счетом 1:0. Эта победа стала для литовцев первой на своем поле за три года и единственной в 2019 году.

В первом матче нового сезона Лиги Наций литовская команда дома уступила команде Казахстана со счетом 0:2.

Календарь и таблица Лиги наций

Команды встречались в рамках товарищеской встречи в 2013 году, тогда Литва была разгромлена 3:1.

Прогноз и ставки

На победу Албании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 4.40, а на победу Литвы — 9.00.

Матчи 1-го тура показали, что Албания явный фаворит группы, и в домашней победе подопечных Эдуардо Рейи сомнений нет. Прогнозируем победу Албании.

В то время как у Литвы нет сильных исполнителей, албанские игроки выступают в Серии А, обладаю темпом и классом — делом может кончиться разгромом. Интересны варианты для ставок : ТБ 2,5 за 2.15 и «Обе забьют — нет» за 1,50. 0