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    «Газовики» вновь будут надежны в защите?

    «Факел» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч ФНЛ 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Оренбург»
    Футболист «Оренбурга»
    В субботу, 5 сентября, «Факел» в Воронеже в рамках 7-го тура розыгрыша ФНЛ сразится с «Оренбургом». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Сентября 2020 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 17:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.88
  • Ставка!
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    «Факел»

    В минувшем первенстве ФНЛ «Факел» занял 19 место в турнирной таблице и избежал вылета только из-за расширение дивизиона.

    В текущем чемпионате воронежский коллектив также идет 19-м в турнирной таблице, имея в своей копилке четыре пункта (одна победа, одна ничья и четыре поражения).

    Единственная виктория была добыта еще на старте турнира, когда дома был обыгран новичок «Акрон» со счетом 1:0. Мировая была в четвертом туре с «Велесом» (1:1) в Москве.

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    • Фиаско состоялись в родных стенах от «Балтики» (0:1), а также на выезде от «Краснодара-2» (1:3), «СКА-Хабаровска» (0:1) и «Чайки» (1:2).

    «Оренбург»

    «Оренбург» в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но финишировал на последнем месте в турнирной таблице и покинул класс сильнейших.

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    • По итогам шести игровых дней в ФНЛ «газовики» набрали 16 зачетных пунктов (пять викторий и одна мировая), с которыми идут во главе турнирки.

    Все прогнозы на футбол

    «Бело-синие» смогли дома одолеть 1:0 «Нефтехимик», 2:0 «Аланию» и 2:1 «Волгарь», в гостях повергли 1:0 брянское «Динамо» и 1:0 «Крылья Советов».

    Единственная потеря баллов состоялась в домашней встрече с ивановским «Текстильщиком», завершившаяся вничью со счетом 1:1.

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    В сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ «Оренбург» дважды обыграл «Факел»: 5:0 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз на «Факел» — «Оренбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.84, победа «Факела» — 4.26, ничья — 3.60.

    «Оренбург» очень надежен в защите, пропустив пока всего два гола. Рекомендуем ставить в этом поединке на «сухую» викторию гостей. 0

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    «Факел» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч ФНЛ 5 сентября 2020 года. Прогноз на «Факел» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.95
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