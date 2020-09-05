«Факел» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч ФНЛ 5 сентября 2020 года

«Факел»
В минувшем первенстве ФНЛ «Факел» занял 19 место в турнирной таблице и избежал вылета только из-за расширение дивизиона.
В текущем чемпионате воронежский коллектив также идет 19-м в турнирной таблице, имея в своей копилке четыре пункта (одна победа, одна ничья и четыре поражения).
Единственная виктория была добыта еще на старте турнира, когда дома был обыгран новичок «Акрон» со счетом 1:0. Мировая была в четвертом туре с «Велесом» (1:1) в Москве.
Фиаско состоялись в родных стенах от «Балтики» (0:1), а также на выезде от «Краснодара-2» (1:3), «СКА-Хабаровска» (0:1) и «Чайки» (1:2).
«Оренбург»
«Оренбург» в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но финишировал на последнем месте в турнирной таблице и покинул класс сильнейших.
По итогам шести игровых дней в ФНЛ «газовики» набрали 16 зачетных пунктов (пять викторий и одна мировая), с которыми идут во главе турнирки.
«Бело-синие» смогли дома одолеть 1:0 «Нефтехимик», 2:0 «Аланию» и 2:1 «Волгарь», в гостях повергли 1:0 брянское «Динамо» и 1:0 «Крылья Советов».
Единственная потеря баллов состоялась в домашней встрече с ивановским «Текстильщиком», завершившаяся вничью со счетом 1:1.
В сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ «Оренбург» дважды обыграл «Факел»: 5:0 дома и 1:0 на выезде.
Прогноз на «Факел» — «Оренбург»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.84, победа «Факела» — 4.26, ничья — 3.60.
«Оренбург» очень надежен в защите, пропустив пока всего два гола. Рекомендуем ставить в этом поединке на «сухую» викторию гостей. 0