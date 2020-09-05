«Факел» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч ФНЛ 5 сентября 2020 года

В субботу, 5 сентября, «Факел» в Воронеже в рамках 7-го тура розыгрыша ФНЛ сразится с «Оренбургом». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Оренбург».

«Факел»

В минувшем первенстве ФНЛ «Факел» занял 19 место в турнирной таблице и избежал вылета только из-за расширение дивизиона.

В текущем чемпионате воронежский коллектив также идет 19-м в турнирной таблице, имея в своей копилке четыре пункта (одна победа, одна ничья и четыре поражения).

Единственная виктория была добыта еще на старте турнира, когда дома был обыгран новичок «Акрон» со счетом 1:0. Мировая была в четвертом туре с «Велесом» (1:1) в Москве.

Фиаско состоялись в родных стенах от «Балтики» (0:1), а также на выезде от «Краснодара-2» (1:3), «СКА-Хабаровска» (0:1) и «Чайки» (1:2).

«Оренбург»

«Оренбург» в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но финишировал на последнем месте в турнирной таблице и покинул класс сильнейших.

По итогам шести игровых дней в ФНЛ «газовики» набрали 16 зачетных пунктов (пять викторий и одна мировая), с которыми идут во главе турнирки.

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«Бело-синие» смогли дома одолеть 1:0 «Нефтехимик», 2:0 «Аланию» и 2:1 «Волгарь», в гостях повергли 1:0 брянское «Динамо» и 1:0 «Крылья Советов».

Единственная потеря баллов состоялась в домашней встрече с ивановским «Текстильщиком», завершившаяся вничью со счетом 1:1.

В сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ «Оренбург» дважды обыграл «Факел»: 5:0 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз на «Факел» — «Оренбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.84, победа «Факела» — 4.26, ничья — 3.60.

«Оренбург» очень надежен в защите, пропустив пока всего два гола. Рекомендуем ставить в этом поединке на «сухую» викторию гостей. 0