ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кертис ДжонсВнутренние резервы. Кто из талантов готов помочь «Ливерпулю» в новом сезоне? Сборная РоссииВстреча после долгой разлуки. Сборная России готовится к Лиге Наций «Ак Барс» «Ак Барс» вырвал у ЦСКА первый трофей сезона
  • 16:22
    • Стал известен календарь ближайших туров РПЛ
  • 18:05
    • РФС признал удаления Барриоса, Скопинцева и Швеца ошибочными
  • 17:43
    • «Йокериту» присудили техническое поражение
  • 17:31
    • Роналду может пропустить ближайшие матчи Лиги наций
  • 16:34
    • Семин: Информация о «Роторе» — ложная
  • 15:55
    • Матч Венгрия — Россия будут судить итальянцы
  • 15:22
    • Матч «Динамо» Минск — «Йокерит» отменен
    Все новости спорта

    Удачно ли чехи съездят в Братиславу?

    Словакия — Чехия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги Наций 4 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Словакии Прогнозы на сборную Чехии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Словакия — Чехия
    Словакия — Чехия
    В пятницу, 4 сентября, в Братиславе сборная Словакии сыграет в национальной командой Чехии в первом туре дивизиона Б группы 2 Лиги Наций. Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на Словакия — Чехия.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 2 04 Сентября 2020 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Чехия Чехия
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    Словакия

    В прошлом розыгрыше Лиги Наций словаки заняли последнее место в группе с Украиной и своим предстоящим противником, выиграв одну игру из четырех проведенных при трех поражениях.

    Эту единственную викторию сборная Словакия добыла в последнем туре турнира, разгромив на своем поле уже на тот момент победителя трио Украину со счетом 4:1.

    Отборочный турнир к чемпионату Европы-2020 словаки провели неудачно, заняв третье место в группе, пропустив вперед себя Хорватию и Уэльс, обогнав Венгрию и Азербайджан.

  • Возвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21
  • Рассказываем все, что нужно знать о втором сезоне Лиги наций УЕФА
  • 01/09/2020

    • Однако они не потеряли шансов пробиться в финальную часть континентального турнира. 8 октября в полуфинале мини-турнира Словакия дома примет Ирландию.

    Чехия

    Сборная Чехии в минувшем розыгрыше Лиги наций заняла второе место в одной компании с Украиной и Словакией, набрав шесть очков в четырех встречах.

  • Возвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21
  • Рассказываем все, что нужно знать о втором сезоне Лиги наций УЕФА
  • 01/09/2020

    • Все эти баллы чехи набрали в играх со своим предстоящим оппонентом, обыграв его на выезде со счетом 2:1, а дома выиграв минимально — 1:0.

    В отборочном турнире к Евро-2020 коллектив занял второе место в своей группе, пропустив вперед себя Англию. В восьми проведенных поединках чехи выиграли пять встреч при трех поражениях.

    Все прогнозы на футбол

    Все фиаско в том турнире были выездные: от англичан 0:5, Косово 1:2 и Болгарии 0:1.

    10 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В прошлой Лиги наций чехи дважды обыграли Словакию (1:0 и 2:1). Всего за всю историю противостояний словаки побеждали только дважды в 11 проведенных играх.

    Прогноз и ставка на Словакия — Чехия

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа Чехии — 2.33, победа Словакии — 3.20, ничья — 3.30.

    Чехи удачно играют против своего географического соседа. В этом поединке рекомендуем ставить на гостей, но с 0 форой. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Кузнецов — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Северсталь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Баррер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Россия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Германия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Украина — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Словения — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Латвия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  9.32
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Трансферный дайджест. 25-31 августа
    • 20:21 31/08/2020     «Спартак» — «Арсенал»
  • Опять скандал. Удаление Лесового вывело «Спартак» в лидеры
    • 02:28 30/08/2020     Сборная Португалии — первый победитель Лиги Наций
  • Возвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21
    • 19:50 01/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 10 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Словакия — Чехия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги Наций 4 сентября 2020 года. Прогноз на Словакия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры