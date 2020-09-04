Словакия — Чехия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги Наций 4 сентября 2020 года

В пятницу, 4 сентября, в Братиславе сборная Словакии сыграет в национальной командой Чехии в первом туре дивизиона Б группы 2 Лиги Наций. Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на Словакия — Чехия.

Словакия

В прошлом розыгрыше Лиги Наций словаки заняли последнее место в группе с Украиной и своим предстоящим противником, выиграв одну игру из четырех проведенных при трех поражениях.

Эту единственную викторию сборная Словакия добыла в последнем туре турнира, разгромив на своем поле уже на тот момент победителя трио Украину со счетом 4:1.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2020 словаки провели неудачно, заняв третье место в группе, пропустив вперед себя Хорватию и Уэльс, обогнав Венгрию и Азербайджан.

Однако они не потеряли шансов пробиться в финальную часть континентального турнира. 8 октября в полуфинале мини-турнира Словакия дома примет Ирландию.

Чехия

Сборная Чехии в минувшем розыгрыше Лиги наций заняла второе место в одной компании с Украиной и Словакией, набрав шесть очков в четырех встречах.

Все эти баллы чехи набрали в играх со своим предстоящим оппонентом, обыграв его на выезде со счетом 2:1, а дома выиграв минимально — 1:0.

В отборочном турнире к Евро-2020 коллектив занял второе место в своей группе, пропустив вперед себя Англию. В восьми проведенных поединках чехи выиграли пять встреч при трех поражениях.

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Все фиаско в том турнире были выездные: от англичан 0:5, Косово 1:2 и Болгарии 0:1.

В прошлой Лиги наций чехи дважды обыграли Словакию (1:0 и 2:1). Всего за всю историю противостояний словаки побеждали только дважды в 11 проведенных играх.

Прогноз и ставка на Словакия — Чехия

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа Чехии — 2.33, победа Словакии — 3.20, ничья — 3.30.

Чехи удачно играют против своего географического соседа. В этом поединке рекомендуем ставить на гостей, но с 0 форой. 0