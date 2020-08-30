«Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч MLS 30 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Нью-Йорк Сити» сыграет с «Чикаго Файр». Матч пройдет на стадионе «Янки» 30 августа. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр».

«Нью-Йорк Сити»

В семи матчах MLS команда из Нью-Йорка смогла заработать 6 очков и занять 11 позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

После возобновления сезона «Нью-Йорк Сити» принял участие в турнире MLS Is Back, где в стартовых двух встречах он потерпел поражения от «Филадельфии Юнион» (0:1) и «Орландо Сити» (1:3).

Все прогнозы на футбол

А 20 августа «горожане» победили «Интер Майами» (1:0). В плей-офф MLS Is Back подопечные Ронни Дейлы взяли верх над «Торонто» (3:1) и проиграли «Портленд Тимберс» (1:3).

В регулярном чемпионате после паузы «Нью-Йорк Сити» уступил в дерби «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:1), а 25 августа синие минимально переиграли «Коламбус Крю» (1:0).

«Чикаго Файр»

Коллектив из Чикаго, штат Иллинойс, в семи встречах чемпионата набрал 7 очков. В зачете Восточной конференции он занимает 9 место.

В регулярке MLS «Чикаго Файр» перед уходом на вынужденную паузу успел проиграть «Сиэтл Саундерс» (1:2) и разойтись миром с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1).

А турнир MLS Is Back «люди в красном» начали с победы над «Сиэтл Саундерс» (2:1). Однако в двух следующих поединках подопечные Рафаэля Вики были слабее «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:2) и «Ванкувера» (0:2).

Затем в возобновившемся чемпионате «Чикаго Файр» потерпел поражение от «Коламбус Крю» (0:3), после чего дома эта команда разгромила «Цинциннати» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Йорк Сити» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 3.74, а на победу «Чикаго Файр» — 4.26.

В семи поединках Нью-Йоркский клуб забил лишь 3 гола, а пропустил 7. На данном этапе сезона «горожане» находятся не в лучших кондициях, что может сыграть на руку гостям. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго Файр» с форой +1 за 1.67. 0