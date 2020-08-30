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    Продлит ли «Зенит» неудачную серию «Локомотива»?

    «Локомотив» — «Зенит». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Зенит»
    «Зенит» — «Локомотив»
    В воскресенье, 30 августа, «Локомотив» на своем поле примет «Зенит» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Августа 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 16:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, отстав от «Зенита» на 15 очков. Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук.

    Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

    В 1-м туре РПЛ «Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0), а во втором туре железнодорожники на своем поле одолели «Краснодар» (1:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Затем «Локо» спасся от поражения в матче с «Уралом» (1:1), а после чего в гостях проиграл «Спартаку» (1:2), потеряв из-за травм Баринова и Алексея Миранчука.

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    «Зенит»

    «Зенит» второй год подряд стал чемпионом, кроме того питерцы выиграли Кубок России, а сезон начали с победы в Суперкубке страны, одолев в Москве «Локомотив» со счетом 2:1.

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    Чемпионат России «Зенит» начал с двух выездных побед со счетом 2:0, обыграв сначала «Ротор», а потом и «Ростов».

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    Затем питерцы на своем поле справились с ЦСКА (2:1) благодаря дублю Азмуна и разгромили «Тамбов» со счетом 4:1.

    В последнем матче «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, на выезде уступив «Динамо» (0:1) и с 12 очками возглавляя таблицу, всего на балл обгоняя «Спартак» и «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Зенит» проиграл в Москве 0:1, а на своем поле сыграл вничью 0:0. На «РЖД Арене» питерцы выиграли лишь один матч из последних пяти — в 2017 году, проиграв трижды.

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.55, на ничью — 3.70, а на победу «Зенита» — 1.80.

    Питерцы постараются реабилитироваться после поражения в прошлом туре и на выезде не проиграют.

    Последние матчи команд не очень результативны. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют — нет» за 1,90. 0

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