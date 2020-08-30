«Даллас»- «Миннесота». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч МЛС 30 августа 2020 года

30 августа в 03:30 по мск состоится матч МЛС, в котором встретятся «Даллас» и «Миннесота». Игра пройдет на стадионе «Тойота». Прогноз на «Даллас»- «Миннесота».

«Даллас»

Пока для «Далласа» сезон в МЛС проходит не так как надо. Команда выиграла только одну встречу из пяти, причем в самом начале. После этого было три ничьи и поражение. Да и с результативностью у хозяев пока не совсем складывается.

«Даллас» оставался без забитых мячей в прошлых трех турах. Дважды подряд «быки» не смогли забить «Нэшвиллу» — 0:0 и 0:1. Также была нулевая ничья с «Хьюстон Динамо».

В двух других поединках турнира «Даллас» переиграл «Филадельфию» 2:0 и расписал мировую с «Монреалем» (2:2).

В Западной конференции коллектив занимает 11 место из 12, имея в активе 6 очков. Отличительной чертой команды сейчас является статистика голов — 4 забитых и 3 пропущенных. «Хупс» забили меньше всех, при этом и меньше всех пропустили в своей группе.

«Миннесота»

«Миннесота» располагается по другую сторону таблицы — 3 место и 11 очков в активе. Однако гости оставались без побед в трех прошлых турах.

Все прогнозы на футбол

«Гагары» сыграли вничью с «Колорадо» (2:2) и «Реал Солт-Лейк» (0:0). В последнем туре было поражение от «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

В летнем турнире MLS is back «Миннесота» показала себя с лучшей стороны. Команда дошла до полуфинала. Однако там она проиграла «Орландо» со счетом 1:3.

Фиаско во встрече с «Орландо» стало первым для коллектива за последние восемь выездов.

Прогноз

«Даллас» выдвинул в фавориты поединка за 2.18. На победу гостей дают 3.15. Ничья оценена цифрой 3.60.

«Даллас» завоевывал победу в 3 из 4 очных встреч. Один раз сильнее была «Миннесота». Последняя игра этих команд закончилась со счетом 5:3.

Учитывая такую статистику «Далласа» в этом сезоне, считаем, что голов много забито не будет. По крайней мере ему. Да и на своем поле сопернику коллектив не проигрывал — три из трех. Предлагаем ставку «фора 1 (0) за 1.61. 0