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    «Даллас» сопернику не уступит

    «Даллас»- «Миннесота». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч МЛС 30 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Даллас»- «Миннесота»
    Пакстон Помикал
    30 августа в 03:30 по мск состоится матч МЛС, в котором встретятся «Даллас» и «Миннесота». Игра пройдет на стадионе «Тойота». Прогноз на «Даллас»- «Миннесота».
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    Футбол. США. MLS 30 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.30
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    «Даллас»

    Пока для «Далласа» сезон в МЛС проходит не так как надо. Команда выиграла только одну встречу из пяти, причем в самом начале. После этого было три ничьи и поражение. Да и с результативностью у хозяев пока не совсем складывается.

    «Даллас» оставался без забитых мячей в прошлых трех турах. Дважды подряд «быки» не смогли забить «Нэшвиллу» — 0:0 и 0:1. Также была нулевая ничья с «Хьюстон Динамо».

    В двух других поединках турнира «Даллас» переиграл «Филадельфию» 2:0 и расписал мировую с «Монреалем» (2:2).

    В Западной конференции коллектив занимает 11 место из 12, имея в активе 6 очков. Отличительной чертой команды сейчас является статистика голов — 4 забитых и 3 пропущенных. «Хупс» забили меньше всех, при этом и меньше всех пропустили в своей группе.

    «Миннесота»

    «Миннесота» располагается по другую сторону таблицы — 3 место и 11 очков в активе. Однако гости оставались без побед в трех прошлых турах.

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    «Гагары» сыграли вничью с «Колорадо» (2:2) и «Реал Солт-Лейк» (0:0). В последнем туре было поражение от «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

    В летнем турнире MLS is back «Миннесота» показала себя с лучшей стороны. Команда дошла до полуфинала. Однако там она проиграла «Орландо» со счетом 1:3.

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    Прогноз

    «Даллас» выдвинул в фавориты поединка за 2.18. На победу гостей дают 3.15. Ничья оценена цифрой 3.60.

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    «Даллас» завоевывал победу в 3 из 4 очных встреч. Один раз сильнее была «Миннесота». Последняя игра этих команд закончилась со счетом 5:3.

    Учитывая такую статистику «Далласа» в этом сезоне, считаем, что голов много забито не будет. По крайней мере ему. Да и на своем поле сопернику коллектив не проигрывал — три из трех. Предлагаем ставку «фора 1 (0) за 1.61. 0

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    «Даллас»- «Миннесота». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч МЛС 30 августа 2020 года. Прогноз на «Даллас»- «Миннесота». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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