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    «Балтика» реабилитируется за вылет из Кубка России

    «Балтика» — «Акрон». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Акрон»
    «Балтика»
    В воскресенье, 30 августа, в 6-м туре розыгрыша ФНЛ калининградская «Балтика» сыграет с «Акроном». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Балтика» — «Акрон».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Августа 2020 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 20:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    «Балтика»

    В минувшем розыгрыше первой российской лиги, который завершился из-за пандемии досрочно, «Балтика» финишировала на шестом месте, сильно отстав от четверки.

    Прогнозы на ФНЛ

    На старте нового сезона «балтийцы» смогла увести очко из Самары, сыграв вничью 0:0 с «Крыльями Советов», после чего одолели на своей арене со счетом 2:0 «Волгарь».

    Серию побед продолжили выездной успех во встрече с воронежским «Факелом» (1:0) и домашняя виктория над ярославским «Шинником» (2:0).

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  • 25/08/2020

    • В последних матчах «Балтика» в гостях сыграла вничью с «Торпедо» (1:1) в ФНЛ, и вылетела из Кубка России, разгромно проиграв в гостевом матче 1/64 финала «Велесу» (1:4)

    С 11 набранными очками «Балтика» идет на 3-м месте в турнирной таблице ФНЛ, на 2 балла отставая от «Спартака-2» и «Оренбурга». Разница мячей 6-1.

    «Акрон»

    «Акрон», который был основан только в 2018 году, в минувшем досрочно завершившемся чемпионате, стал первым в ПФЛ зоны «Урал-Приволжье».

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  • 24/08/2020

    • В 17 поединках клуб из Тольятти добыл 12 победных результатов, дважды делил очки с оппонентами и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 29:16.

    В межсезонье «Акрон» провел пять контрольных встреч, где сыграл вничью с «Соколом» (0:0), СКА (0:0) и иркутским «Зенитом» (1:1), победил «Урожай» (3:1) и проиграл «Краснодару-2» (1:3).

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    Дебютант первого дивизиона стартовал с минимального выездного поражения от «Факела» (0:1), а во втором туре «Акрон» в родных стенах одолел «Шинник» — 2:1.

    В 3-м туре тольяттинцы на последних минутах ушли от поражения в гостевом матче с «Торпедо» (1:1), а затем на выезде в Москве проиграли «Спартаку-2» (0:1).

    Календарь и таблица ФНЛ

    В последнем туре ФНЛ «Акрон» дома обыграл «Краснодар-2» (1:2), а затем в 1/64 финала Кубка России уступил «Чертаново» (0:1). С 7 очками тольяттинцы идут на 9-м месте в таблице ФНЛ. Разница мячей 4-4.

    Прогноз и ставки

    На победу «Балтики» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 3.35, а на победу «Акрона» — 5.20.

    Выездные матчи с лидерами не удаются дебютантам ФНЛ, прогнозируем победу «Балтики» в предстоящем матче.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2, 5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1.68. 0

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    «Балтика» — «Акрон». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 30 августа 2020 года. Прогноз на «Балтика» — «Акрон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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