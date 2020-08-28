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    «Ткачи» удачно начнут новый сезон?

    «Лион» — «Дижон». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Франции 28 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Дижон»
    Мусса Дембеле
    В пятницу, 28 августа, в рамках второго тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле сыграет с «Дижоном». Начало поединка — в 22:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Дижон».
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Августа 2020 года
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    «Лион»

    В прошлом досрочно завершившемся сезоне «Лион» занял лишь седьмое место и не попал в еврокубки. От шестой позиции, которая давала право играть в Европе, «ткачи» отстали на один балл.

    В летний период «львы» провели пять контрольных встреч, которые принесли команде четыре победы и одно поражение. В этих играх только раз удалось не пропустить.

    Также «Лион» в последний день июля сыграл в финале Кубка французской лиги, где только по пенальти уступил ПСЖ (основное время закончилось со счетом 0:0).

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    • В Лиги чемпионов, которую доигрывали в августе, «ткачи» выступили очень удачно, дойдя до полуфинала, где проиграл будущему победителю турнира «Баварии» со счетом 0:3. До этого они убрали со своего пути «Ювентус» и «Манчестер Сити».

    «Дижон»

    «Дижон» по итогам прошлого сезона занял 16-е место, набрав 30 очков в 28 проведенных матчах, оторвавшись от зоны вылета всего на семь очков.

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    На прошлой неделе «совы» в первом туре Лиги 1 проиграли дома «Анже» со счетом 0:1. Отметим, что с учетом прошлого сезона им удалось выиграть всего один матч из семи последних при трех ничьих и трех поражениях.

    На выезде «красно-белые» выступает крайне неудачно. Последняя гостевая виктория датирована сентябрем прошлого года. После чего коллектив проиграл семь встреч при трех ничьих в рамках Лиги 1. Причем в семи из десяти этих матчей «Дижон» не забивал.

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    • В минувшем первенстве команды успели между собой провести лишь одну встречу, расписав мировую 0:0 в Лиона, сезоном ранее эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:3 и 3:0.

    Прогноз на «Лион» — «Дижон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Дижона» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.00

    «Дижон» вне родных стен в прошлом сезоне имел предпоследнюю статистику, забив за 14 проведенных встреч всего семь голов. Так что от данного поединка вполне можно ожидать «сухой» виктории «ткачей». 0

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    «Лион» — «Дижон». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Франции 28 августа 2020 года. Прогноз на «Лион» — «Дижон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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