ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21? Лионель МессиМесси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео Роберт ЛевандовскиЗагруженность и неопределенность. Новый сезон станет более насыщенным
  • 20:41
    • Ужасная оборона. «Локомотив» в Москве проиграл «Ахмату»
  • 20:25
    • «Рубин» разгромил «Уфу», Макаров оформил дубль
  • 19:36
    • Фукс попал в заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром»
  • 19:26
    • Комличенко остался в запасе «Динамо» на матч с «Зенитом»
  • 20:23
    • «Спартак» одержал минимальную победу над «Ротором»
  • 20:21
    • Источник: «МЮ» провел переговоры с отцом Месси
  • 19:52
    • «Крылья Советов» и «Оренбург» вышли в групповой раунд Кубка России
    Все новости спорта

    Дружина Вернидуба победит дебютанта «всухую»?

    «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге»
    Юрий Вернидуб
    В четверг, 27 августа, в поединке первого квалификационного раунда Лиги Европы белорусский «Шахтер» из Солигорска дома сыграет с молдавским клубом «Сфынтул Георге». Начало встречи — в 20:30 по мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге».

    «Шахтер» Солигорск

    Накануне старта в Лиги Европы «Шахтер» потерпел выездное поражение от «Ислочи» (2:4). Эта неудача лишила команду Вернидуба лидерства в белорусским первенстве.

    Также солигорцы прервали свою 17-матчевую беспроигрышную серию, в которой они 13 встреч выиграли, при этом девяти из викторий были добыты всухую.

    В Лигу Европы «горняки» пробилась в десятый раз подряд. Лучшие достижение в этом турнире случилось в 2014 году, в котором они пробились в раунд плей-офф.

  • Месси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео
  • «Барселона» не должна силой удерживать аргентинца
  • Сегодня

    • В минувшем розыгрыше ЛЕ «Шахтер» преодолел два этапа, а на третьей стадии отбора был выбит итальянским «Торино» — 0:5 и 1:1.

    «Сфынтул Георге»

    «Сфынтул Георге» закончил прошлый сезон на втором месте в молдавском первенстве, и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы впервые в своей истории.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    Отметим, что еще в 2018 году команда едва сохранила прописку в элите молдавского футбола, заняв только восьмую строчку в турнирной таблице.

    За последние шесть сыгранных встреч, которые пришлись на внутреннее первенство, коллектив добыл шесть выигрышей и одну игру проиграл. В турнирной таблице он идет третьим.

    Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге»

    Ставим в этой игре на более опытного еврокубкового бойца. Прогнозируем, что солигорцы победят «всухую». 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сараево
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Атланта
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
    • 20:02 24/08/2020     Кингсли Коман
  • Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
    • 02:37 24/08/2020     «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямую
  • Что ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
    • Вчера в 22:57
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры