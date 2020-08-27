«Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года

В четверг, 27 августа, в поединке первого квалификационного раунда Лиги Европы белорусский «Шахтер» из Солигорска дома сыграет с молдавским клубом «Сфынтул Георге». Начало встречи — в 20:30 по мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге».

«Шахтер» Солигорск

Накануне старта в Лиги Европы «Шахтер» потерпел выездное поражение от «Ислочи» (2:4). Эта неудача лишила команду Вернидуба лидерства в белорусским первенстве.

Также солигорцы прервали свою 17-матчевую беспроигрышную серию, в которой они 13 встреч выиграли, при этом девяти из викторий были добыты всухую.

В Лигу Европы «горняки» пробилась в десятый раз подряд. Лучшие достижение в этом турнире случилось в 2014 году, в котором они пробились в раунд плей-офф.

В минувшем розыгрыше ЛЕ «Шахтер» преодолел два этапа, а на третьей стадии отбора был выбит итальянским «Торино» — 0:5 и 1:1.

«Сфынтул Георге»

«Сфынтул Георге» закончил прошлый сезон на втором месте в молдавском первенстве, и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы впервые в своей истории.

Отметим, что еще в 2018 году команда едва сохранила прописку в элите молдавского футбола, заняв только восьмую строчку в турнирной таблице.

За последние шесть сыгранных встреч, которые пришлись на внутреннее первенство, коллектив добыл шесть выигрышей и одну игру проиграл. В турнирной таблице он идет третьим.

Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге»

Ставим в этой игре на более опытного еврокубкового бойца. Прогнозируем, что солигорцы победят «всухую». 0