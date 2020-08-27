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    Получит ли «Лос-Анджелес» 3 очка в гостях?

    «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес»
    Карлос Вела
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Реал Солт-Лейк» сыграет с «Лос-Анджелесом». Матч пройдет на стадионе «Рио Тинто» 27 августа. Начало встречи — в 04:30 мск. Прогноз на «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес».
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    Футбол. США. MLS 27 Августа 2020 года
    Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
    •  Реал Солт Лэйк 04:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.20
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  • 1.85
  • Ставка!
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    «Реал Солт-Лейк»

    Команда из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, сыграла в 6 поединках MLS, в которых она набрала 9 очков. В таблице Запада она находится на 6 строчке.

    Перед паузой в футболе «Реал Солт-Лейк» провел две встречи в чемпионате, которые завершились ничейными исходами против «Орландо Сити» (0:0) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1).

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    Затем в MLS Is Back «королевские» победили «Колорадо Рэпидс» (2:0), а позже они разошлись миром с «Миннесотой» (0:0) и проиграли «Спортингу Канзас-Сити» (0:2).

    В плей-офф MLS Is Back подопечные Фрэдди Хуареса были разгромлены «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:5), а 23 августа «Реал Солт-Лейк» раскатал «Колорадо Рэпидс» (4:1).

    «Лос-Анджелес»

    В шести матчах регулярного первенства команда из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, набрала 9 очков. А в таблице Запада она замыкает пятерку сильнейших.

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    • Перед паузой в MLS «Лос-Анджелес» победил «Интер Майами» (1:0), а затем этот клуб разошелся миром с «Филадельфией Юнион» (3:3).

    В турнире MLS Is Back подопечные Боба Брэдли сыграли вничью с «Хьюстон Динамо» (3:3) и «Портленд Тимберс» (2:2), а также разбили «ЛА Гэлакси» (6:2).

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    В плей-офф «Лос-Анджелес» разгромил «Сиэтл Саундерс» (4:1), а затем проиграл по пенальти «Орландо Сити» (1:1, 4:5). 23 августа команда Боба Брэдли влетела «ЛА Гэлакси» в очередном Эль-Трафико (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Реал Солт-Лейк» оценивается в 3.85, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.10, а на победу «Лос-Анджелеса» — за 1.83.

    За 6 матчей регулярки команда Боба Брэдли забила 15 голов. В выездном поединке форварды ЛА найдут в себе силы, чтобы поразить ворота «Реал Солт-Лейк» и завоевать нужные 3 очка. Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» за 1.83. 0

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    «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года. Прогноз на «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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