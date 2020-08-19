«Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года

«Уфа»
Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, отстав на три пункта от еврокубковой зоны.
Башкирская команда в минувшем первенстве по восемь раз побеждала и проигрывала, еще 14 встреч завершила миром, пропустила только 24 мяча, но и забить смогла всего 22.
В текущем же розыгрыше РПЛ уфимцы стартовали с крупного поражения в родных стенах от «Краснодара» (0:3), пропустив все голы после перерыва.
Во втором туре «Уфа» в Туле по-волевому одолела «Арсенал» со счетом 3:2. С тремя набранными очками команда пока идет на восьмой позиции в турнирной таблице.
«Спартак»
«Спартак» по итогам минувшего сезона остался без еврокубков. В чемпионате команда финишировала на седьмом месте, а в Кубке страны была выбита на полуфинальной стадии.
«Красно-белые» в минувшем первенстве одержали всего 11 побед, потерпев 13 поражений при шести мировых исходах, забивая в среднем чуть более мяча за поединок.
В новом розыгрыше Премьер-лиги москвичи в первом туре только из-за скандального пенальти на последних минутах потеряли дома очки в игре с «Сочи» (2:2).
На прошедших выходных «Спартак» также на своем поле смог переиграть «Ахмат» со счетом 2:0 и с четырьмя очками пока идет четвертым в турнирной таблице.
В предыдущем чемпионате «Уфа» в родных стенах обыграла «Спартак» (1:0), а в Москве была зафиксирована ничья (0:0).
Прогноз на «Уфа» — «Спартак»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.00.
На викторию «Уфы» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40
«Спартак» неплохо вошел в сезон, поэтому рекомендуем поставить на гостей. Наша ставка на эту игру: победа «Спартака». 0