«Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года

В среду, 19 августа, в рамках третьего тура РПЛ сезона 2020/21 «Уфа» на своем стадионе «Нефтяник» сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Спартак».

«Уфа»

Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, отстав на три пункта от еврокубковой зоны.

Башкирская команда в минувшем первенстве по восемь раз побеждала и проигрывала, еще 14 встреч завершила миром, пропустила только 24 мяча, но и забить смогла всего 22.

В текущем же розыгрыше РПЛ уфимцы стартовали с крупного поражения в родных стенах от «Краснодара» (0:3), пропустив все голы после перерыва.

Во втором туре «Уфа» в Туле по-волевому одолела «Арсенал» со счетом 3:2. С тремя набранными очками команда пока идет на восьмой позиции в турнирной таблице.

«Спартак»

«Спартак» по итогам минувшего сезона остался без еврокубков. В чемпионате команда финишировала на седьмом месте, а в Кубке страны была выбита на полуфинальной стадии.

«Красно-белые» в минувшем первенстве одержали всего 11 побед, потерпев 13 поражений при шести мировых исходах, забивая в среднем чуть более мяча за поединок.

В новом розыгрыше Премьер-лиги москвичи в первом туре только из-за скандального пенальти на последних минутах потеряли дома очки в игре с «Сочи» (2:2).

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На прошедших выходных «Спартак» также на своем поле смог переиграть «Ахмат» со счетом 2:0 и с четырьмя очками пока идет четвертым в турнирной таблице.

В предыдущем чемпионате «Уфа» в родных стенах обыграла «Спартак» (1:0), а в Москве была зафиксирована ничья (0:0).

Прогноз на «Уфа» — «Спартак»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.00.

На викторию «Уфы» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40

«Спартак» неплохо вошел в сезон, поэтому рекомендуем поставить на гостей. Наша ставка на эту игру: победа «Спартака». 0