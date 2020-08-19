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    «Спартак» продолжит удерживаться среди лидеров?

    «Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Спартак»
    Футболисты «Спартака»
    В среду, 19 августа, в рамках третьего тура РПЛ сезона 2020/21 «Уфа» на своем стадионе «Нефтяник» сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2020 года
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    •  Уфа 16:00 Спартак Спартак
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    «Уфа»

    Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, отстав на три пункта от еврокубковой зоны.

    Башкирская команда в минувшем первенстве по восемь раз побеждала и проигрывала, еще 14 встреч завершила миром, пропустила только 24 мяча, но и забить смогла всего 22.

    В текущем же розыгрыше РПЛ уфимцы стартовали с крупного поражения в родных стенах от «Краснодара» (0:3), пропустив все голы после перерыва.

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    • Во втором туре «Уфа» в Туле по-волевому одолела «Арсенал» со счетом 3:2. С тремя набранными очками команда пока идет на восьмой позиции в турнирной таблице.

    «Спартак»

    «Спартак» по итогам минувшего сезона остался без еврокубков. В чемпионате команда финишировала на седьмом месте, а в Кубке страны была выбита на полуфинальной стадии.

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  • 15/08/2020

    • «Красно-белые» в минувшем первенстве одержали всего 11 побед, потерпев 13 поражений при шести мировых исходах, забивая в среднем чуть более мяча за поединок.

    В новом розыгрыше Премьер-лиги москвичи в первом туре только из-за скандального пенальти на последних минутах потеряли дома очки в игре с «Сочи» (2:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    На прошедших выходных «Спартак» также на своем поле смог переиграть «Ахмат» со счетом 2:0 и с четырьмя очками пока идет четвертым в турнирной таблице.

    В предыдущем чемпионате «Уфа» в родных стенах обыграла «Спартак» (1:0), а в Москве была зафиксирована ничья (0:0).

    Прогноз на «Уфа» — «Спартак»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Уфы» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40

    «Спартак» неплохо вошел в сезон, поэтому рекомендуем поставить на гостей. Наша ставка на эту игру: победа «Спартака». 0

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    «Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года. Прогноз на «Уфа» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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