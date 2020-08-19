«Ахмат» — «Ротор». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года

В третьем туре российской Премьер-лиги сезона 2020/21 «Ахмат» в Грозном на «Ахмат-Арене» 19 августа сыграет с волгоградским «Ротором». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Ротор».

«Ахмат»

«Ахмат» в прошлом розыгрыше Премьер-лиги вел борьбу за выживание. Долгое время грозненцы находились в зоне вылета, но неплохие летние результаты позволили занять в турнирной таблице 13 место.

В пост-карантинный период чеченский клуб из восьми сыгранных матчей проиграл только три, еще он одержал три виктории и две встречи свел вничью.

Отметим, что за недолгую паузу «Ахмат» сменил главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на эту должность назначен Андрей Талалаев, который не смог в прошедшем сезоне спасти «Крылья Советов» от вылета.

Новый чемпионат России «зелено-белые» начали выездного поединка с «Арсеналом» из Тулы, в котором сыграли с соперником вничью 0:0, а во втором туре они потерпели фиаско от «Спартака» в Москве — 0:2.

«Ротор»

«Ротор» в прошлом сезоне стал победителем досрочно завершившегося розыгрыша ФНЛ и спустя 16 лет вернулся в российскую Премьер-лигу.

При подготовке к новому сезону «сине-голубые» проводили ряд контрольных встреч, в которых они сперва добились пять викторий с командами из низших лиг России, а затем расписали мировую с ЦСКА (0:0).

В первом туре РПЛ клуб из Волгограда на своей территории был бит действующим чемпионом в лице питерского «Зенита» — 0:2. Во втором игровом дне он в Москве расписал мировую с «Динамо» — 0:0.

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Оппоненты играли между собой лишь раз. В 2004 году в 1/4 финала Кубке России «Ахмат» выбил «Ротор», проиграв в Волгограде 0:2, а в Грозном взяв реванш — 3:0.

Прогноз и ставка на «Ахмат» — «Ротор»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.14.

На викторию «Ротора» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.33

Вполне возможно, что команды, которые еще не забивали в этом сезоне, смогут провести свои первые мячи в текущем розыгрыше РПЛ. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да за 2.03. 0