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    Сможет ли «Севилья» выбить «МЮ»?

    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.86) и ставки на полуфинал Лиги Европы 16 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»
    Лукас Окампос
    В первом полуфинальном матче Лиги Европы 2019-2020 встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед. Матч пройдет на стадионе "Рейн Энерги". Начало — в 22:00. Прогноз на «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 16 Августа 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» пробилась в «Финал восьми» Лиги Европы по итогам одноматчевой дуэли с итальянской «Ромой». Команда Хулена Лопетеги одержала победу со счетом 2:0.

    Далее в четвертьфинале севильцы встретились с английским «Вулверхэмптоном», который обыграли с минимальным преимуществом — 1:0.

    Беспроигрышная серия «Севильи» во всех турнирах на данный момент насчитывает 19 матчей, и это клубный рекорд. Причем уже в пяти подряд матчах севильцы смогли сохранить свои ворота сухими.

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    Перед тем, как доигрывать сезон в Лиге Европы, «Севилья» завершила чемпионат Испании, сумев достичь поставленной цели и выйти в Лигу чемпионов. Команда заняла итоговое четвертое место, уступив «Атлетико» лишь по дополнительному показателю.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» сумел завершить сезон в АПЛ на мажорной ноте. Команда пробилась в Лигу чемпионов, взобравшись в итоге на

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  • 11/08/2020

    • В Лиге Европы двухматчевое противостояние «МЮ» с ЛАСКом в 1/8 финала растянулось на пять месяцев. Первая игра состоялась еще в феврале, в ней манкунианцы разгромили соперника со счетом 5:0. В ответной встрече в августе «МЮ» выиграл со счетом 2:1.

    После этого в четвертьфинале ЛЕ «Манчестер Юнайтед» в непростом матче прошел «Копенгаген» — 1:0. Победу удалось одержать лишь в дополнительное время и благодаря пенальти.

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    С 22 января «Манчестер Юнайтед» проиграл только в одном матче из двадцати четырех. Это поражение пришлось на полуфинал Кубка Англии против «Челси» в июле. После него манкунианцы одержали три победы при одной ничьей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Севильи» дается коэффициент 3,04, на ничью — 3,30, а на победу «МЮ» — 2,60.

    Проход «Севильи» оценивается коэффициентом 2,01, а проход «МЮ» — 1,80.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Севильи» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,86. 0

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    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.86) и ставки на полуфинал Лиги Европы 16 августа 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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