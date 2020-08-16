«Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.86) и ставки на полуфинал Лиги Европы 16 августа 2020 года

В первом полуфинальном матче Лиги Европы 2019-2020 встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед. Матч пройдет на стадионе "Рейн Энерги". Начало — в 22:00. Прогноз на «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

«Севилья»

«Севилья» пробилась в «Финал восьми» Лиги Европы по итогам одноматчевой дуэли с итальянской «Ромой». Команда Хулена Лопетеги одержала победу со счетом 2:0.

Далее в четвертьфинале севильцы встретились с английским «Вулверхэмптоном», который обыграли с минимальным преимуществом — 1:0.

Беспроигрышная серия «Севильи» во всех турнирах на данный момент насчитывает 19 матчей, и это клубный рекорд. Причем уже в пяти подряд матчах севильцы смогли сохранить свои ворота сухими.

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Перед тем, как доигрывать сезон в Лиге Европы, «Севилья» завершила чемпионат Испании, сумев достичь поставленной цели и выйти в Лигу чемпионов. Команда заняла итоговое четвертое место, уступив «Атлетико» лишь по дополнительному показателю.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сумел завершить сезон в АПЛ на мажорной ноте. Команда пробилась в Лигу чемпионов, взобравшись в итоге на

В Лиге Европы двухматчевое противостояние «МЮ» с ЛАСКом в 1/8 финала растянулось на пять месяцев. Первая игра состоялась еще в феврале, в ней манкунианцы разгромили соперника со счетом 5:0. В ответной встрече в августе «МЮ» выиграл со счетом 2:1.

После этого в четвертьфинале ЛЕ «Манчестер Юнайтед» в непростом матче прошел «Копенгаген» — 1:0. Победу удалось одержать лишь в дополнительное время и благодаря пенальти.

С 22 января «Манчестер Юнайтед» проиграл только в одном матче из двадцати четырех. Это поражение пришлось на полуфинал Кубка Англии против «Челси» в июле. После него манкунианцы одержали три победы при одной ничьей.

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» дается коэффициент 3,04, на ничью — 3,30, а на победу «МЮ» — 2,60.

Проход «Севильи» оценивается коэффициентом 2,01, а проход «МЮ» — 1,80.

Прогноз и ставка на матч — победа «Севильи» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,86. 0