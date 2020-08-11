«Данди Юнайтед» — «Хиберниан». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 11 августа 2020 года

«Данди Юнайтед»
По итогам двух туров «Данди Юнайтед» идет на пятом месте. У команды только на два балла меньше, чем у грядущего соперника.
В первом туре коллектив разошелся миром с «Сент-Джонстоном» (1:1). Во втором поединке он победил на выезде «Мазервелл» (1:0).
В прошлом сезоне клуб еще выступал в Чемпионшипе. Хотя чемпионат был досрочно прекращен из-за пандемии, он выиграл первенство с отрывом в 14 очков.
«Хиберниан»
После двух туров шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» занимает первое место с шестью очками. Команда опережает «Рейнджерс»
У главного преследователя столько же баллов, но он проигрывает по разнице мячей. Остаться на первом месте клубу помогла осечка «Селтика» против «Килмарнока» (1:1).
В первом туре эдинбуржцы переиграли дома тот же «Килмарнок» (2:1). Во втором поединке чемпионата они разгромили на выезде «Ливингстон» (4:1).
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,30.
Рекомендуем ставить на то, что Хиберниан выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,10. 0