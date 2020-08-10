ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Сочи»Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи» «Бавария» легко разобралась с «Челси»«Бавария» готовится к «Барселоне» в роли фаворита Лионель МессиМесси — футбольный Атлант. На своих плечах протащил «Барселону» в четвертьфинал
  • 07:32
    • Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» отстранен от судейства
  • 07:16
    • Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
  • 22:27
    • Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России!
  • 09:01
    • СМИ: «Уфа» пополнилась нападающим ЦСКА
  • 08:30
    • «Бостон» обыграл «Орландо», «Портленд» одержал победу над «Филадельфией»
  • 07:48
    • «Детройт» продлил контракт со Свечниковым
  • 23:46
    • Кашшаи признал, что арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота «Спартака»
    Все новости спорта

    Пройдет ли «Интер» «Байер» в Лиге Европы?

    «Интер» — «Байер». Прогноз (к. 2.90) и ставки на Лигу Европы 10 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Интер Прогнозы на Байер Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Байер»
    «Интер» не знает поражений девять матчей кряду
    В четвертьфинале Лиги Европы «Интер» сыграет с «Байером» в немецком Дюссельдорфе. Эта дуэль состоит из одного матча, которая состоится на стадионе «Меркур Шпиль Арена». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Интер» — «Байер».
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 10 Августа 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    Не выдержав конкуренции с «Барселоной» и «Боруссией» Дортмунд, команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов, где она попала в 1/16 финала ЛЕ, где сразилась с «Лудогорцем».

    Первый матч состоялся в гостях. На «Хувефарма Арене» итальянцы победили со счетом 2:0. Домашняя игра также закончилась для «Интера» удачно — 2:1.

    В таблице чемпионата команда оказалась на втором месте, проиграв «Ювентусу» лишь одно очко. После этого «нерадзурри» обыграли «Хетафе» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Тем самым беспроигрышная серия миланского клуба во всех турнирах составляет девять матчей.

    «Байер»

    В Лиге чемпионов команда из Леверкузена не выдержала конкуренции с «Атлетико» и «Ювентусом». Заняв третье место в группе, она попала в 1/16 ЛЕ, где сыграла с «Порту».

  • FIFA 21: что известно о новой части игры на данный момент
  • В новой части симулятора будет достаточно нововведений
  • 07/08/2020

    • В первом матче «Байер» победил «драконов» со счетом 2:1. А а на выезде коллектив Петера Боса выиграл с более убедительным результатом — 3:1.

    В самой последней игре немецкого сезона «Байер» уступил «Баварии» в финале Кубка (2:4), а в Бундеслиге «аптекари» финишировали пятыми с 63 очками.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    В двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги Европы леверкузенцы с общим счетом 4:1 победил «Рейнджерс».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,90. Таков наш прогноз. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Далянь Ифан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Даугавпилс — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Евгений Савин
  • В российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»
    • 23:56 06/08/2020     Юрген Клопп
  • Кто нужен Клоппу? Звезда или ролевой игрок
    • 00:42 05/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Интер» — «Байер». Прогноз (к. 2.90) и ставки на Лигу Европы 10 августа 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры