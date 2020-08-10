«Интер» — «Байер». Прогноз (к. 2.90) и ставки на Лигу Европы 10 августа 2020 года

«Интер»
Не выдержав конкуренции с «Барселоной» и «Боруссией» Дортмунд, команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов, где она попала в 1/16 финала ЛЕ, где сразилась с «Лудогорцем».
Первый матч состоялся в гостях. На «Хувефарма Арене» итальянцы победили со счетом 2:0. Домашняя игра также закончилась для «Интера» удачно — 2:1.
В таблице чемпионата команда оказалась на втором месте, проиграв «Ювентусу» лишь одно очко. После этого «нерадзурри» обыграли «Хетафе» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.
Календарь и таблица Лиги Европы
Тем самым беспроигрышная серия миланского клуба во всех турнирах составляет девять матчей.
«Байер»
В Лиге чемпионов команда из Леверкузена не выдержала конкуренции с «Атлетико» и «Ювентусом». Заняв третье место в группе, она попала в 1/16 ЛЕ, где сыграла с «Порту».
В первом матче «Байер» победил «драконов» со счетом 2:1. А а на выезде коллектив Петера Боса выиграл с более убедительным результатом — 3:1.
В самой последней игре немецкого сезона «Байер» уступил «Баварии» в финале Кубка (2:4), а в Бундеслиге «аптекари» финишировали пятыми с 63 очками.
В двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги Европы леверкузенцы с общим счетом 4:1 победил «Рейнджерс».
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,50.
Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,90. Таков наш прогноз. 0