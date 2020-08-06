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    Ухудшит ли позиции «Шахтера» «Динамо» Брест?

    «Шахтер» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Динамо» Брест
    «Шахтер» лидирует с отрывом в три очка
    В четверг, 6 августа, в 21-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Шахтер» дома сыграет с брестским «Динамо». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» — «Динамо» Брест.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Августа 2020 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.00
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    «Шахтер»

    «Шахтер» с 40 зачетными пунктами находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Белоруссии. Клуб опережает второе БАТЭ на три очка.

    Солигорцы последний раз терпели фиаско еще в середине апреля. Тогда они дома уступили как раз своему предстоящему противнику со счетом 1:2.

    После этого «горняки» выиграли в 11 встречах с учетом всех турниров, а также в пяти поединках делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они на выезде победили «Слуцк» (2:0).

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    «Динамо» Брест

    За 12 поединков до конца сезона действующий чемпион Белоруссии занимает седьмое место с 29 очками. До еврокубковой зоны «Динамо» Брест пока что не хватает восьми очков.

    С такой нестабильной игрой гостям будет трудно финишировать в тройке. До прошлого тура южане не смогли выиграть в трех матчах, уступив дважды и один раз сыграв вничью.

    Благо, в предыдущем поединке коллектив переиграл дома «Витебск» (1:0). Предыдущая виктория имела место более месяца назад — 20 июня в игре против «Городеи» (3:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 6,05, ничья — в 4,30.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 1,74. 0

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    «Шахтер» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 6 августа 2020 года. Прогноз на «Шахтер» — «Динамо» Брест. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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