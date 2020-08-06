«Шахтер» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 6 августа 2020 года

В четверг, 6 августа, в 21-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Шахтер» дома сыграет с брестским «Динамо». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» — «Динамо» Брест.

«Шахтер»

«Шахтер» с 40 зачетными пунктами находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Белоруссии. Клуб опережает второе БАТЭ на три очка.

Солигорцы последний раз терпели фиаско еще в середине апреля. Тогда они дома уступили как раз своему предстоящему противнику со счетом 1:2.

После этого «горняки» выиграли в 11 встречах с учетом всех турниров, а также в пяти поединках делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они на выезде победили «Слуцк» (2:0).

«Динамо» Брест

За 12 поединков до конца сезона действующий чемпион Белоруссии занимает седьмое место с 29 очками. До еврокубковой зоны «Динамо» Брест пока что не хватает восьми очков.

С такой нестабильной игрой гостям будет трудно финишировать в тройке. До прошлого тура южане не смогли выиграть в трех матчах, уступив дважды и один раз сыграв вничью.

Благо, в предыдущем поединке коллектив переиграл дома «Витебск» (1:0). Предыдущая виктория имела место более месяца назад — 20 июня в игре против «Городеи» (3:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 6,05, ничья — в 4,30.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 1,74. 0