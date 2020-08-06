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    «Белшина» — «Слуцк». Выстоит ли аутсайдер у себя дома?

    «Белшина» — «Слуцк». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Белоруссии

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    Прогноз и ставки на «Белшина» — «Слуцк»
    Игроки ФК «Слуцк»
    6 августа 2020 года в рамках 21-го тура Чемпиона Белоруссии «Белшина» примет «Слуцк». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Белшина» — «Слуцк».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Августа 2020 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 18:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.53
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Белшина»

    Команда находится на последнем месте в таблице и от зоны комфорта отстаёт на 7 очков. До конца чемпионата остается ещё 10 туров, по-этому для «Белшины» каждое очко на весу золота.

    В последнем матче команда добавила себе уверенности, разгромив на выезде своего конкурента «Смолевичи» 0-3. Сегодня дома команда точно хочет достичь такого же результата. По силам ли?

    «Слуцк»

    «Слуцк» находится в не лучшей своей форме, и если все так и будет продолжаться, то есть риск попасть в компанию зоны вылета.

    Если смотреть статистику, то она очень плачевна. За последние 7 матчей, команда лишь однажды победила, и 6 раз проиграли. При этом лишь однажды «Слуцку» удалось забить больше 1 мяча.

    Прогноз:

    Исходя из статистики и форм обеих команда, можно говорить, что в данном матче больше шансов на очки именно у хозяев. Ожидается равный матч с силовой борьбы. Мы рекомендуем ставить, что индивидуальный тотал «Слуцка» меньше 1.5 0
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    «Белшина» — «Слуцк». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Белоруссии. Прогноз на «Белшина» — «Слуцк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе:
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