«Белшина» — «Слуцк». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Белоруссии

6 августа 2020 года в рамках 21-го тура Чемпиона Белоруссии «Белшина» примет «Слуцк». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Белшина» — «Слуцк».

«Белшина»

Команда находится на последнем месте в таблице и от зоны комфорта отстаёт на 7 очков. До конца чемпионата остается ещё 10 туров, по-этому для «Белшины» каждое очко на весу золота.

В последнем матче команда добавила себе уверенности, разгромив на выезде своего конкурента «Смолевичи» 0-3. Сегодня дома команда точно хочет достичь такого же результата. По силам ли?

«Слуцк»

«Слуцк» находится в не лучшей своей форме, и если все так и будет продолжаться, то есть риск попасть в компанию зоны вылета.

Если смотреть статистику, то она очень плачевна. За последние 7 матчей, команда лишь однажды победила, и 6 раз проиграли. При этом лишь однажды «Слуцку» удалось забить больше 1 мяча.

Прогноз:

Исходя из статистики и форм обеих команда, можно говорить, что в данном матче больше шансов на очки именно у хозяев. Ожидается равный матч с силовой борьбы. Мы рекомендуем ставить, что