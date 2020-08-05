«Интер» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 5 августа 2020 года

В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» сыграет с «Хетафе». Матч пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене 5 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Хетафе».

«Интер»

Не выдержав конкуренции с «Барсой» и «Боруссией» Д, миланская команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов и попала в 1/16 финала ЛЕ, где сразилась с «Лудогорцем».

Первый матч состоялся в гостях. На «Хувефарма Арене» итальянцы победили со счетом 2:0. Домашняя игра также закончилась для «Интера» удачно — 2:1.

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А после выхода из карантина команда Антонио Конте успела вылететь из Кубка Италии и сыграть в 13 матчах Серии А. В них «нерадзурри» победили 8 раз, четырежды разошлись миром и потерпели 1 поражение.

В последних трех играх чемпионата «Интер» всухую переиграл «Дженоа» (3:0), «Наполи» (2:0) и «Аталанту» (2:0). В таблице чемпионата команда оказалась на втором месте, проиграв «Юве» лишь 1 очко.

«Хетафе»

В квартете C Лиги Европы команда из пригорода Мадрида оказалась второй с 12 баллами на счету. Выйдя из группы со второго места, она в плей-офф попала на «Аякс».

Домашняя встреча в рамках 1/16 финала ЛЕ завершилась для «Хетафе» победой всухую (2:0), после чего в Амстердаме гости проиграли (1:2), но прошли дальше.

Возобновление сезона в Испании подопечные Пепе Бордаласа провалили. В 13 матчах Примеры им удалось выиграть лишь дважды. А в последних трех поединках «Хетафе» не забивал.

В этих матчах синие разошлись миром с «Алавесом» (0:0), проиграли «Атлетико» (0:2) и «Леванте» (0:1). В таблице чемпионата «городские» потеряли место в еврокубках и финишировали восьмыми.

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в матче 1/8 финала Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью — 3.80, а на победу «Хетафе» — 5.30.

После возобновления сезона коллектив Бордаласа серьезно сдал, а «Интер» продолжает забивать много. Поэтому команда Конте должна пользоваться плохой формой синих. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 за 1.67. 0