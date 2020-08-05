«Црвена Звезда» — «Раднички». Прогноз (к.) и ставки на матч Суперлиги 5 августа 2020 года

Во втором туре сербской Суперлиги «Црвена Звезда» сыграет дома против «Радничков». Игра состоится в Белграде на «Райко Митич» 5 августа. Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Раднички».

«Црвена Звезда»

В первом туре «Црвена Звезда» взяла три очка. Команда на своем поле переиграла «Нови Пазар» со счетом 3:0.

До этого команда провела четыре товарищеских встречи в межсезонье. Во всех четырех команда одержала победу. «Звездаши» выиграли у «Нови Белграда» 2:0, «Металаца» 0:1, «Напредака» 2:1 и «Бораца» 3:0.

Напомним, что в прошлом сезоне хозяева стали чемпионами. Они набрали 78 очков, обойдя «Партизан» на 14 пунктов.

«Раднички»

«Раднички» тоже выиграли в первом матче. Они победили в игре против «Медалаца» и тоже со счетом 3:0.

Это была первая игра команды в сезоне. Контрольные поединки гости не проводили. В чемпионате у «Радничков» получается 4-матчевая победная серия.

В прошлом сезоне команда закончила на 5 месте, в семи очках от зоны еврокубков. Благодаря хорошей концовке коллектив занял 5 место, однако до зоны еврокубков не хватило семи пунктов.

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«Раднички» теперь имеют 6-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

Прогноз и ставка

«Црвена Звезда» не проигрывает «Радничкам» с марта 2013 года. Последние три встречи «звездаши» выиграли — 2:0, 3:0 и 0:2.

Отсюда наши прогноз и ставка: победа «Црвены Звезды» с форой -1,5 за 1.72. 0