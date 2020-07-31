ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеНа что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе Юрген КлоппТоп-7 счастливчиков сезона в АПЛ «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 17:10
    • В Швейцарии готовятся возбудить дело против Инфантино
  • 17:50
    • Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
  • 16:53
    • Дзюба, Азмун и Влашич претендуют на приз игроку сезона от РПЛ и РФС
  • 16:40
    • «Манчестер Сити» договорился о приобретении защитника «Борнмута»
  • 16:31
    • УЕФА примет решение по матчу «Барселона» — «Наполи» до 3 августа
  • 13:34
    • Геркус анонсировал переход Кокорина в «Спартак»
  • 13:19
    • Дзюбу в «Тоттенхэм» не отпустил «Зенит»
    Все новости спорта

    Завоюет ли «Пари Сен-Жермен» Кубок лиги?

    «Пари Сен-Жермен» — «Лион». Прогноз (к. 2.07) и ставки на финал Кубка французской лиги по футболу 31 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Лион
    Прогноз и ставки на «Пари Сен-Жермен» — «Лион»
    Неймар с Кубком Франции
    В пятницу, 31 июля, «Пари Сен-Жермен» встретится с «Лионом» в финальном матче Кубка французской лиги. Встреча, которая пройдет на «Стад де Франс», начнется в 22:10 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Лион».
    ×
    Футбол. Франция. Кубок Лиги 31 Июля 2020 года
    ПСЖ
  • Франция. Кубок Лиги
    •  ПСЖ 22:10 Лион Лион
  • Франция. Кубок Лиги
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
    •

    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» подходит к данной встрече в статусе действующего чемпиона Франции, обладателя Кубка и Суперкубка страны.

    Впрочем, не стоит забывать, что сезон 2019/20 в Лиге 1 завершился досрочно, в отличие от других сильнейших европейских чемпионатов.

    В то же время Кубок Франции парижане завоевали совсем недавно — 24 июля они одержали минимальную победу над «Сент-Этьеном» (1:0).

    Также в рамках подготовки к новому сезону подопечные Томаса Тухеля разгромили «Гавр» (9:0), «Васланд-Беверен» (7:0) и «Селтик» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    После травм у «Пари Сен-Жермен» восстанавливаются Килиан Мбаппе, Абду Диалло и Хуан Бернат.

    «Лион»

    «Лион» в досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 стал лишь седьмым, из-за чего не попал в еврокубки.

    В Кубке Франции «ткачи» сыграли лучше, добравшись до полуфинала, но там без шансов уступили «Пари Сен-Жермен» (1:5).

  • Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • Как манчестерскому клубу удалось избежать наказания за нарушение ФФП
  • Вчера

    • С начала марта команда Руди Гарсии не провела ни одной официальной встречи, а в последних контрольных матчах обыграла «Ниццу» (1:0), «Селтик» (2:1), «Гент» (3:2) и «Антверпен» (3:2), проиграв только «Рейнджерс» (0:2).

    Серьезных кадровых проблем у «Лиона» сейчас нет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество действующим чемпионам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.50, победа «Лиона» — 5.70, ничья — 5.20.

    15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    Многие эксперты ожидают от парижан яркой и результативной игры, но давайте посмотрим на финал Кубка, где подопечные Тухеля ограничились всего одним голом, хотя имели численное преимущество.

    «Лион», невзирая на все проблемы, имеет более квалифицированный состав, чем «Сент-Этьен», поэтому при грамотной тактике способен навязать борьбу.

    Конечно, ставить на триумф «ткачей» было бы неверно, тем более что у них уже давно не было официальной игровой практики. Мы ждем успеха парижан и не слишком результативной игры. Наш прогноз — «парижане не проиграют и тотал меньше 3,5» за 2.07.

    Альтернативный вариант — «победа "Пари Сен-Жермен" и тотал меньше 4,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.97. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Гётеборг — Мальмё
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рига — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.76
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фулхэм — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Калев Таллин — Флора Таллин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.97
  • Экспресс дня 31 июля
  • Завтра в 22:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Футболисты «Ливерпуля»
  • Пулишич не испортил праздник «Ливерпулю». Но «красные» не могут топтаться на месте
    • 10:26 25/07/2020     «Манчестер Сити»
  • Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
    • Вчера в 20:04     Юрген Клопп
  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
    • 04:40
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Пари Сен-Жермен» — «Лион». Прогноз (к. 2.07) и ставки на финал Кубка французской лиги по футболу 31 июля 2020 года. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры