«Пари Сен-Жермен» — «Лион». Прогноз (к. 2.07) и ставки на финал Кубка французской лиги по футболу 31 июля 2020 года

В пятницу, 31 июля, «Пари Сен-Жермен» встретится с «Лионом» в финальном матче Кубка французской лиги. Встреча, которая пройдет на «Стад де Франс», начнется в 22:10 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Лион».

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» подходит к данной встрече в статусе действующего чемпиона Франции, обладателя Кубка и Суперкубка страны.

Впрочем, не стоит забывать, что сезон 2019/20 в Лиге 1 завершился досрочно, в отличие от других сильнейших европейских чемпионатов.

В то же время Кубок Франции парижане завоевали совсем недавно — 24 июля они одержали минимальную победу над «Сент-Этьеном» (1:0).

Также в рамках подготовки к новому сезону подопечные Томаса Тухеля разгромили «Гавр» (9:0), «Васланд-Беверен» (7:0) и «Селтик» (4:0).

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После травм у «Пари Сен-Жермен» восстанавливаются Килиан Мбаппе, Абду Диалло и Хуан Бернат.

«Лион»

«Лион» в досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 стал лишь седьмым, из-за чего не попал в еврокубки.

В Кубке Франции «ткачи» сыграли лучше, добравшись до полуфинала, но там без шансов уступили «Пари Сен-Жермен» (1:5).

С начала марта команда Руди Гарсии не провела ни одной официальной встречи, а в последних контрольных матчах обыграла «Ниццу» (1:0), «Селтик» (2:1), «Гент» (3:2) и «Антверпен» (3:2), проиграв только «Рейнджерс» (0:2).

Серьезных кадровых проблем у «Лиона» сейчас нет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество действующим чемпионам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.50, победа «Лиона» — 5.70, ничья — 5.20.

Многие эксперты ожидают от парижан яркой и результативной игры, но давайте посмотрим на финал Кубка, где подопечные Тухеля ограничились всего одним голом, хотя имели численное преимущество.

«Лион», невзирая на все проблемы, имеет более квалифицированный состав, чем «Сент-Этьен», поэтому при грамотной тактике способен навязать борьбу.

Конечно, ставить на триумф «ткачей» было бы неверно, тем более что у них уже давно не было официальной игровой практики. Мы ждем успеха парижан и не слишком результативной игры. Наш прогноз — «парижане не проиграют и тотал меньше 3,5» за 2.07.

Альтернативный вариант — «победа "Пари Сен-Жермен" и тотал меньше 4,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.97. 0