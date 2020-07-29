«Коламбус Крю» — «Миннесота». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч МЛС 29 июля 2020 года

В ночь со вторника на среду «Коламбус Крю» сыграет с «Миннесотой» в 1/8 финала плей-офф. Игра начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Миннесота».

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» легко преодолел групповой этап, выиграв все три проведенные игры «всухую», забив в них семь мячей.

Начала турнир «бригада» с разгромной виктории над «Цинциннати» (4:0), затем обыграла «Нью-Йорк Ред Булл» (2:0) и оказалась сильней «Атланты» (1:0).

Коллектив из штата Огайо последний раз уходил с поля поверженным еще в октябре прошлого года, уступив в гостях 0:1 «Торонто». После того он одержал десять викторий и три встречи свел вничью.

«Миннесота»

«Миннесота» вышла в плей-офф со второго места, заработав в трех встречах пять очков, пропустив вперед себя «Канзас Сити».

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Стартовали в этом розыгрыше «гагары» как раз с виктории над победителем квартета (2:1), после чего поделили очки с «Реал Солт-Лейк» (0:0) и «Колорадо» (2:2).

За минувшие девять игр «Миннесота» потерпела лишь одно фиаско, проиграв в товарняке «Ванкуверу» (1:2), также было одержано шесть побед и три поединка закончились вничью.

В прошлом сезоне «Миннесота» дома обыграла «Коламбус Крю» (1:0), а в позапрошлом «банда» победила в родных стенах (3:2).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Коламбус Крю» — 2.05, победа «Миннесоты» — 3.46, ничья — 3.70.

Проход: «Коламбус Крю» — 1.58; «Миннесоты» — 2.39.

«Коламбус Крю» хорошо играет с «Миннесотой», выиграв три игры при одном поражении. Вполне возможно, что «банда» победит еще по итогам основного времени.

Наши прогноз и ставка: П1 за 2.05. 0