«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В 38 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

«Ньюкасл»

В первых двух поединках после возобновления чемпионата «Ньюкасл» легко разобрался с «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).

В конце июня «сороки» успели вылететь из четвертьфинала Кубка Англии, проиграв «Ман Сити» (0:2). Затем команда Стива Брюса разгромила «Борнмут» в АПЛ (4:1).

Далее в чемпионате «Ньюкасл» по паре раз обменялся голами с «Вест Хэмом» (2:2), после чего потерпел поражения от «Ман Сити» (0:5) и «Уотфорда» (1:2).

В последних матчах «Ньюкасл» был дома бит «Тоттенхэмом» (1:3) и на выезде разошелся миром с «Брайтоном» (0:0).

После 37 туров АПЛ «Ньюкасл» с 44 очками идет на 13-м месте — в безопасности и ни на что не претендуя. Разница мячей 37-55, 6 голов забил Джонджо Шелви, еще 4 — Мигель Альмирон.

«Ливерпуль»

Возобновление сезона началось для коллектива Юргена Клоппа с дерби против «Эвертона», в котором голов зрители не увидели (0:0).

Затем «Ливерпуль» дома разгромил «Кристал Пэлас» (4:0), но через неделю красные и сами крупно уступили «Манчестер Сити» (4:0) на выезде.

Все прогнозы на АПЛ

В следующих матчах «Ливерпуль» дома победил «Астон Виллу» (2:0) и на выезде одолел «Брайтон» (3:1), после чего на своем поле он разошелся миром с «Бернли» (1:1).

В последних матчах «мерсисайдцы» в Лондоне уступили «Арсеналу» (1:2), а затем победили в домашней перестрелке с «Челси» — 5:3.

С 96 очками «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ. Разница мячей 82-32, Мохамед Салах забил 19 голов, еще 17 у Садио Мане.

В первом круге «Ливерпуль» победил дома 3:1. В первом круге «Ливерпуль» дома победил 4:0, а в Ньюкасле — 3:2.

Прогноз и ставки

На победу «Ньюкасла» букмекеры дают коэффициент 7,25, на ничейный результат в основное время — 5,00, а на победу «Ливерпуля» — 1,40.

Мерсисайдцы расслабились в концовке сезона и допустили пару осечек, но в заключительном матче чемпионата они не проиграют.

«Ньюкаслу» ничего уже не нужно, но на своем поле он не сдастся без боя. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.55 и «обе забьют» за 1.70. 0