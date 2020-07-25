«Дженоа» — «Интер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Серии А 25 июля 2020 года

В 36 туре чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 25 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Интер».

«Дженоа»

Клуб из Генуи расположен на 17 позиции в таблице с 36 баллами в копилке. От команд из зоны вылета он оторвался на 4 пункта.

В пяти играх после рестарта сезона «Дженоа» не побеждал и чередовал ничейные исходы с поражениями. Все началось с разгрома от «Пармы» (1:4).

Затем «грифоны» разошлись миром с «Брешией» (2:2), уступили «Ювентусу» (1:3), скатали ничью с «Удинезе» (2:2) и остались без набранных баллов в матче с «Наполи» (1:2).

Календарь и таблица Серии А

Долгожданную победу «Дженоа» добыл в игре со СПАЛом (2:0). Затем подопечные Давиде Николы влетели «Торино» (0:3). В двух недавних встречах красно-синие с одинаковым счетом одолели «Лечче» (2:1) и «Сампдорию» (2:1).

«Интер»

Миланская команда опустилась на третье место в турнирной таблице. За 35 туров она накопила 73 очка и пропустила вперед «Аталанту» с 74 баллами.

Возобновление чемпионата «Интер» встретил победой над «Сампдорией» (2:1), а после ничьей в игре с «Сассуоло» (3:3) подопечные Антонио Конте взяли верх над «Пармой» (2:1) и «Брешией» (6:0).

Беспроигрышная серия «нерадзурри» была прервана в поединке с «Болоньей» (1:2), а в другом матче «интеристы» разошлись миром с «Вероной» (2:2).

В 32-м и 33-м турах миланский гранд разобрался с «Торино» (3:1) и СПАЛом (4:0). Две последние игры Серии А завершились для «Интера» ничьей с «Ромой» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Дженоа» в грядущем матче букмекеры предлагают поставить за 5.10, на ничью — за 4.30, а на победу «Интера» — за 1.64.

Игра с клубом, который еще не обеспечил себе сохранение прописки в Серии А, будет сложной. Однако команда Конте постарается набрать максимум очков. Наши прогноз и ставка — победа «Интера» за 1.64. 0