«Краковия» — «Лехия» Гданьск. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка Польши 24 июля 2020 года

В финале Кубка Польши «Краковия» сыграет с «Лехией» Гданьск. Матч пройдет на «Арене Люблин» 24 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Краковия» — «Лехия» Гданьск.

«Краковия»

Впервые в текущем сезоне клуб из Кракова сразился в Кубке страны 25 сентября. В тот день на своем поле он уверенно разобрался с «Ягеллонией» (4:2).

На стадии 1/16 финала «Краковия» в дополнительное время одолела «Бытовию Бытов» (3:2). Затем «полосатые» переиграли «Ракув» по пенальти (0:0, 4:1).

Четвертьфинальный матч в Кубке Польши закончился для представителей Кракова победой в овертайме над «Тыхы 71» (2:1), а в 1/2 подопечные Яцека Зелинского разбили «Легию» (3:0).

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После удачной встречи в Кубке «Краковия» потерпела поражения от «Легии» (0:2) и «Леха» (1:2) в чемпионате, а также расписала мировую с «Пяст Гливице» (1:1).

«Лехия» Гданьск

Коллектив, представляющий город Гданьск, на стадии 1/32 финала Кубка добыл волевую победу над «Грыф Вейхерово» в гостях (3:2).

Следующий поединок для этой команды завершился победой над «Хельмянкой Хельм» (2:0). В 1/8 финала подопечные Петра Стоковеца одержали верх над «Заглембе» (3:2).

В ходе четвертьфинальной встречи клуб из Гданьска прошел «Пяст Гливице» (2:1), а в полуфинале он по пенальти выиграл у «Леха» (1:1, 4:3).

Затем в регулярном первенстве «Лехия» влетела «Леху» (2:3), разошлась миром с «Легией» (0:0) и оказалась сильнее «Шленска» Вроцлав (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Краковии» в финале Кубка Польши букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 3.25, а на победу «Лехии» — 2.85.

В последних очных встречах клуб из Кракова играет удачно. В пяти матчах он добыл пять побед, а в четырех из них вколачивал «Лехии» минимум 2 гола.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Краковии» больше 1 с коэффициентом 1.68. 0