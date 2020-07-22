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    Справится ли «Интер» с «Фиорентиной» дома?

    «Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Серии А 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Фиорентина»
    Ромелу Лукаку
    В 35 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 22 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Июля 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
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    «Интер»

    После 34 туров чемпионата Италии миланский гранд занимает второе место в таблице с 72 очками. Но разрыв между «Ювентусом» составляет 8 баллов.

    В стартовых четырех поединках посткарантинного периода «Интер» никому не проигрывал. Коллектив Антонио Конте победил «Сампдорию» (2:1), разошелся миром с «Сассуоло» (3:3), а также взял верх над «Пармой» (2:1) и «Брешией» (6:0).

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    Удачный отрезок «нерадзурри» прервался 5 июля. В тот день миланский клуб потерпел домашнее поражение от «Болоньи» (2:2).

    Чуть позже «Интер» сыграл вничью с «Вероной» (2:2), победил «Торино» (3:1), разгромил СПАЛ (4:0) и заработал 1 очко во встрече с «Ромой» (2:2).

    «Фиорентина»

    В своих 34 играх Серии А команда из Флоренции набрала 42 очка, в результате чего она заняла 12 место в таблице.

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    • После выхода из карантина «Фиорентина» не могла победить в течение трех матчей. В них фиолетовые разошлись миром с «Брешией» (1:1), а также проиграли «Лацио» (1:2) и «Сассуоло» (1:3).

    Первая победа в этот период была добыта «лилиями» в поединке с «Пармой» (2:1). В 31-м туре подопечные Джузеппе Якини обошлись без голов в дуэли с «Кальяри» (0:0).

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    Ничьей закончился и матч с «Вероной» (1:1). В двух недавних встречах «Фиорентина» одержала верх над «Лечче» (3:1) и «Торино» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Интера» в игре 35-го тура чемпионата Италии оценивается в 1.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Фиорентины» — 6.90.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Интер» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78. 0

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    «Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Серии А 22 июля 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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