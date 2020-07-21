«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч АПЛ 21 июля 2020 года

В 37 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 21 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Арсенал».

«Астон Вилла»

Коллектив из Бирмингема находится в зоне вылета на 18 месте. В 36 матчах он набрал 31 очко и отстал от 17 строчки на 3 балла.

После выхода из карантина «Астон Вилла» не могла победить в течение шести туров. Рестарт сезона команда начала с ничьей в дуэли против «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

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Затем подопечные Дина Смита потерпели поражение от «Челси» (1:2) и разбежались миром с «Ньюкаслом» (1:1).

В трех следующих матчах «Астон Вилла» проиграла «Вулвз» (0:1), «Ливерпулю» (0:2) и «МЮ» (0:3), а первая победа в посткарантинный период была добыта в поединке с «Кристал Пэлас» (2:0). В 36-м туре «львы» обменялись голами с «Эвертоном» (1:1).

«Арсенал»

В своих 36 играх АПЛ лондонская команда набрала 53 балла, в результате чего она заняла десятое место и отстала от еврокубковой зоны на 5 очков.

Возобновление сезона «пушкари» начали с поражений от «Ман Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2), после чего «Арсенал» добыл победу над «Саутгемптоном» (2:0).

В Кубке Англии подопечные Микеля Артеты прошли «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а в АПЛ «канониры» одолели «Норвич» (4:0) и «Вулверхэмптон» (2:0).

Встреча с «Лестером» 7 июля завершилась ничьей (1:1), а позже лондонцы влетели «Тоттенхэму» (1:2) и обыграли «Ливерпуль» (1:2). В полуфинале Кубка они взяли верх над «Ман Сити» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллы» в игре 37-го тура букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 3.75, а на победу «Арсенала» — 2.14.

В последних матчах «канониры» играют неплохо, а вот клуб из Бирмингема серьезно сдал позиции после возобновления сезона. Наши прогноз и ставка — победа «Арсенала» с коэффициентом 2.14. 0