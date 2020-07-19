«Урал» — «Химки». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Кубка России 19 июля 2020 года

В воскресенье, 19 июля, в полуфинале Кубка России «Урал» сыграет с «Химками». Встреча, которая пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Центральный», начнется в 13:00 по Москве. Прогноз на «Урал» — «Химки».

«Урал»

«Урал», который в прошлом сезоне Кубка России дошел до финала, где проиграл московскому «Локомотиву» (0:1), в этом сезоне близок к повторению своего достижения.

На первом этапе кубкового турнира «шмели» без особых трудностей одолели на выезде новороссийский «Черноморец» со счетом 2:0, после чего только по пенальти прошли тульский «Арсенал» (2:2, пен. 5:4) дома.

Четвертьфинальную игру с ярославским «Шинником» несколько раз переносили по разным причинам, и провели только в конце июня, где клуб из Екатеринбурга на выезде выиграл 2:0.

За тур до финиша РПЛ, «Урал» находится на десятом месте, уступая шестой строке три очка. «Оранжево-черные» проиграли свои две последние встречи, поочередно уступив в гостях 0:3 «Краснодару» и в родных стенах 1:3 тульскому «Арсеналу».

«Химки»

В этом кубковом розыгрыше подмосковная команда преодолела четыре раунда. На первом этапе она крупно обыграла на своем поле курский «Авангард» со счетом 4:1.

Затем «красно-черные» оставили не у дел представителей РПЛ, переиграв в родных стенах казанский «Рубин» (3:0), а в 1/8 финала на выезде справились с «Оренбургом» (2:1).

В четвертьфинале коллектив Юрана на своей территории разгромил московское «Торпедо» — 5:1. В досрочно завершившемся первенстве ФНЛ «Химки» заняли второе место, дающее право играть в РПЛ, но из-за отсутствия должного финансирования команда может оказаться даже в ПФЛ.

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Подготовку в предстоящему поединку химчане проводили только при помощи товарняков, в которых они трижды «всухую» одолели представителей низших дивизионов России.

Последний раз эти команды играли между собой прошлой зимой в рамках группового этапа Кубка ФНЛ. И тогда «Урал» взял верх со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» в основное время — 1.69, победа «Химок» — 6.00, ничья — 3.90.

Проход: «Урала» — 1.33; «Химок» — 3.60.

«Урал» должен воспользоваться всеми проблемами химчан, обыграв их еще по итогам основного времени в разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: победа «Урала» с форой (-1). 0