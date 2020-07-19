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    Выйдет ли «Урал» в финал Кубка второй год подряд?

    «Урал» — «Химки». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Кубка России 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Химки»
    Эрик Бикфалви
    В воскресенье, 19 июля, в полуфинале Кубка России «Урал» сыграет с «Химками». Встреча, которая пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Центральный», начнется в 13:00 по Москве. Прогноз на «Урал» — «Химки».
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    Футбол. Россия. Кубок 19 Июля 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 13:00 Химки Химки
  • Россия. Кубок
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.64
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Урал»

    «Урал», который в прошлом сезоне Кубка России дошел до финала, где проиграл московскому «Локомотиву» (0:1), в этом сезоне близок к повторению своего достижения.

    На первом этапе кубкового турнира «шмели» без особых трудностей одолели на выезде новороссийский «Черноморец» со счетом 2:0, после чего только по пенальти прошли тульский «Арсенал» (2:2, пен. 5:4) дома.

    Четвертьфинальную игру с ярославским «Шинником» несколько раз переносили по разным причинам, и провели только в конце июня, где клуб из Екатеринбурга на выезде выиграл 2:0.

    За тур до финиша РПЛ, «Урал» находится на десятом месте, уступая шестой строке три очка. «Оранжево-черные» проиграли свои две последние встречи, поочередно уступив в гостях 0:3 «Краснодару» и в родных стенах 1:3 тульскому «Арсеналу».

    «Химки»

    В этом кубковом розыгрыше подмосковная команда преодолела четыре раунда. На первом этапе она крупно обыграла на своем поле курский «Авангард» со счетом 4:1.

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    Подготовку в предстоящему поединку химчане проводили только при помощи товарняков, в которых они трижды «всухую» одолели представителей низших дивизионов России.

    Последний раз эти команды играли между собой прошлой зимой в рамках группового этапа Кубка ФНЛ. И тогда «Урал» взял верх со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» в основное время — 1.69, победа «Химок» — 6.00, ничья — 3.90.

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    Проход: «Урала» — 1.33; «Химок» — 3.60.

    «Урал» должен воспользоваться всеми проблемами химчан, обыграв их еще по итогам основного времени в разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: победа «Урала» с форой (-1). 0

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