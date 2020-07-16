«Тамбов» — «Сочи». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России 16 июля 2020 года

В четверг, 16 июля, «Тамбов» сыграет с «Сочи» в 29-м туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе стадионе, начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Сочи».

«Тамбов»

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» с 28 набранными очками находится на 14 позиции, опережая всего лишь на один балл «Крыльев Советов» и зону вылета.

После рестарта «волки» провели шесть матчей, в котором добились только одной победы и пять раз они уходили с поля поверженными.

Единственный положительный результат состоялся в 26-м туре, где «красно-синие» одолели в Москве «Спартак» (3:2), после чего они поочередно по 1:2 уступили дома «Ахмату» и в Туле «Арсеналу».

Несмотря на то, что «Тамбов» проводит домашние матчи в Нижнем Новгороде, у команды 10 статистика в лиге, в 14 играх было добыто пять побед при восьми поражениях и одной ничьей, разница мячей — 18:17.

«Сочи»

ФК «Сочи» с 33 зачетными пунктами разместился на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. Для сохранения происки в элите коллективу будет достаточно набрать один балл в оставшихся двух встречах.

В пост-карантинных поединках «барсы» смогли выиграть две игры, три встречи закончили мировыми результатами и только раз уходили с поля поверженными.

В минувшем туре «южане» в родных стенах переиграли московский «Спартак» со счетом 1:0, а матчем ранее они потерпели выездное фиаско от «Зенита» — 1:2.

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На выезде у «Сочи» 15 в лиге статистика, в 13 проведенных играх добыты лишь две победы при пяти поражениях и шести ничьих, разница мячей — 12:17.

В первом туре «Тамбов» смог обыграть ФК «Сочи» на его поле со счетом 2:1.

Прогноз на «Тамбов» — «Сочи»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.65.

На викторию «Тамбова» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.50

«Южане» набрали неплохую форму и наверняка добудут в этом матче приемлемый результат, который позволит им сохранить прописку в элите. Наш прогноз и ставка: победа «Сочи» с форой 0. 0