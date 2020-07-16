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    Удержится ли «Атлетико» на третьем месте?

    «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 16 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Атлетико»
    Диего Коста
    В четверг, 16 июля, «Хетафе» на своем поле примет «Атлетико» в рамках 37-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Колисеум Альфонсо Перес», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Июля 2020 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 22:00 Атлетико Атлетико
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    «Хетафе»

    «Хетафе» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 54 очка.

    «Городские» одержали 14 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

    После рестарта сезона команда Пепе Бордаласа обыграла только «Реал Сосьедад» (2:1), разошлась миром с «Эспаньолом» (0:0), «Эйбаром» (1:1), «Вальядолидом» (1:1), «Осасуной» (0:0) и «Алавесом» (0:0), а также уступила «Гранаде» (1:2), «Реалу» (0:1) и «Вильярреалу» (1:3).

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    После травмы у «Хетафе» восстанавливается Огенекаро Этебо. Дисквалификацию отбывают Дамиан Суарес и Хавьер Эчеита.

    «Атлетико»

    «Атлетико» расположился на третьей строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 66 баллами.

    На счету «матрасников» 17 побед, 15 ничьих и четыре поражения в 36 сыгранных турах.

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    Этим летом подопечные Диего Симеоне выиграли у «Осасуны» (5:0), «Вальядолида» (1:0), «Леванте» (1:0), «Алавеса» (2:1), «Мальорки» (3:0) и «Бетиса» (1:0), а также поделили очки с «Атлетиком» (1:1), «Барселоной» (2:2) и «Сельтой» (1:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Атлетико» травмированы Шиме Врсалькао, Киран Триппьер, Хосе Мария Хименес и Жуан Феликс. Марио Эрмосо не сыграет из-за дисквалификации.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Атлетико» — 2.40, победа «Хетафе» — 3.60, ничья — 3.00.

    «Матрасники» уже добыли путевку в Лигу чемпионов на сезон 2020/21, поэтому в оставшихся встречах будут бороться лишь за то, чтобы финишировать в тройке лучших, не пропустив вперед «Севилью».

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    «Городские» пока не имеют пропуска в Лигу Европы, но их шансы сыграть в еврокубках довольно велики, ведь они на три очка опережают «Атлетик» из Бильбао.

    Учитывая склонность «Хетафе» к ничьим, которых и у «Атлетико» предостаточно, нам кажется, что нас ждет равная игра с небольшим количеством голов.

    Но поскольку подопечные Симеоне крайне редко проигрывают, наш прогноз будет таким — «гости не проиграют и тотал меньше 2,5» за 1.83.

    Еще один вариант — «победа "Атлетико" с форой 0». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.62. 0

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    «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 16 июля 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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