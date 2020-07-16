«Динамо» Киев — «Заря». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Украины 16 июля 2020 года

В плей-офф чемпионата Украины «Динамо» Киев будет принимать «Зарю». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 16 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Заря».

«Динамо» Киев

В турнирной таблице чемпионата столичная команда находится на третьем месте с 56 очками на счету. От «Зари», идущей в зоне Лиги чемпионов, она отстает пока на 1 балл.

После поражения от «Шахтера» Д в конце мая (1:3) «Динамо» Киев крупно обыграло «Александрию» (5:1) и «Зарю» (3:1).

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Чуть позже в Кубке Украины подопечные Алексея Михайличенко победили «Минай» (2:0), а в УПЛ его коллектив одержал верх над «Колосом» (2:1).

Чуть позже бело-синие уступили «Десне» (2:3) и «Шахтеру» Д (2:3), а в финале Кубка «Динамо» Киев обыграло «Ворсклу» по пенальти (1:1, 8:7). В недавней встрече чемпионата киевляне разошлись миром с «Александрией» (2:2).

«Заря»

Команда, которая сейчас базируется в Запорожье, идет второй в турнирной таблице. В 30 матчах она набрала 57 очков и заняла место в зоне Лиги чемпионов.

Возобновление сезона «Заря» провела неудачно, уступив минимально «Александрии» (0:1). Но уже в следующем поединке «мужики» переиграли «Колос» (1:0).

Позже подопечные Виктора Скрипника оказались слабее «Динамо» Киев (1:3). 21 июня черно-белые победили «Десну» (2:1).

В двух других матчах «Заря» разошлась миром с «Шахтером» Д (0:0) и «Александрией» (2:2). В последнем поединке команда одержала верх над «Колосом» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.50, а на победу «Зари» — 5.20.

В очной битве каждая из команд постарается добыть победу, благодаря которой она сможет закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Наши прогноз и ставка — победа «Зари» с форой +1.5 за 1.60. 0