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    В Киеве «Заря» не проиграет крупно

    «Динамо» Киев — «Заря». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Украины 16 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Заря»
    Богдан Леднев
    В плей-офф чемпионата Украины «Динамо» Киев будет принимать «Зарю». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 16 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Заря».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига. Плей-офф чемпионов 16 Июля 2020 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 19:00 Заря Заря
  • Луганск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.70
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    «Динамо» Киев

    В турнирной таблице чемпионата столичная команда находится на третьем месте с 56 очками на счету. От «Зари», идущей в зоне Лиги чемпионов, она отстает пока на 1 балл.

    После поражения от «Шахтера» Д в конце мая (1:3) «Динамо» Киев крупно обыграло «Александрию» (5:1) и «Зарю» (3:1).

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    Чуть позже в Кубке Украины подопечные Алексея Михайличенко победили «Минай» (2:0), а в УПЛ его коллектив одержал верх над «Колосом» (2:1).

    Чуть позже бело-синие уступили «Десне» (2:3) и «Шахтеру» Д (2:3), а в финале Кубка «Динамо» Киев обыграло «Ворсклу» по пенальти (1:1, 8:7). В недавней встрече чемпионата киевляне разошлись миром с «Александрией» (2:2).

    «Заря»

    Команда, которая сейчас базируется в Запорожье, идет второй в турнирной таблице. В 30 матчах она набрала 57 очков и заняла место в зоне Лиги чемпионов.

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  • 13/07/2020

    • Возобновление сезона «Заря» провела неудачно, уступив минимально «Александрии» (0:1). Но уже в следующем поединке «мужики» переиграли «Колос» (1:0).

    Позже подопечные Виктора Скрипника оказались слабее «Динамо» Киев (1:3). 21 июня черно-белые победили «Десну» (2:1).

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    В двух других матчах «Заря» разошлась миром с «Шахтером» Д (0:0) и «Александрией» (2:2). В последнем поединке команда одержала верх над «Колосом» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.50, а на победу «Зари» — 5.20.

    В очной битве каждая из команд постарается добыть победу, благодаря которой она сможет закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Наши прогноз и ставка — победа «Зари» с форой +1.5 за 1.60. 0

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    «Динамо» Киев — «Заря». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Украины 16 июля 2020 года. Прогноз на «Динамо» Киев — «Заря». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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